Battlefield 6 - zwiastun rozgrywki coraz bliżej?

W ciągu kilku ostatnich tygodni pojawiało się coraz więcej, mniej lub bardziej wiarygodnych, przecieków dotyczących najnowszego tytułu EA DICE. Co chwilę publikowane były kolejne informacje dotyczące rozgrywki, czy dźwięki oraz grafiki koncepcyjne z gry oraz jej zwiastuna.

Tym razem otrzymujemy informację bezpośrednio od duetu 2WEI, który jest autorem utworu Run Baby Run. To jego fragment znalazł się w ujawnionych niedawno plikach dźwiękowych z zapowiedzi Battlefield 6.

Happy Monday! Two new game trailers with our music coming this week.