Battlefield - nowa gra z serii zadebiutuje już w tym roku!

Electronic Arts ujawniło, że już w tym roku powróci do nas seria Battlefield.

Electronic Arts, ze wszystkich wiodących producentów gier, było wyjątkowo mało aktywne w 2020 roku. Włodarze firmy nie ukrywali jednak, że ich zespoły w "pocie czoła" pracują, aby już na początku nowej generacji dostarczyć nam niespotykane dotąd wrażenia. Mamy dopiero początek lutego, a śmiało możemy stwierdzić, że EA już dotrzymało słowa.

Wczoraj wieczorem zapowiedziano wielki powrót oryginalniej trylogii Mass Effect w postaci Legendary Edition. W ramach tej wyjątkowej edycji otrzymamy znacznie poprawione wizualnie wszystkie trzy gry, a ponadto ponad 40 dodatków DLC i liczne usprawnienia w rozgrywce. Przygody komandora Sherparda odświeżymy sobie już 14 maja.

To jednak nie koniec dobrych wieści, jak się właśnie dowiedzieliśmy, już tej wiosny otrzymamy pierwszą oficjalną zapowiedź i prezentację nowej odsłony serii Battlefield. Andrew Wilson - CEO Electronic Arts, ujawnił, że studio DICE znakomicie radzi sobie z produkcją nowej gry z cyklu i już niebawem otrzymamy pierwsze konkrety. Co więcej, szef EA zdradził, iż tegoroczna premiera nowego Battlefielda jest niezagrożona.

Wilson wyjawił także kilka pierwszych szczegółów na temat gry. Nowa odsłona serii Battlefield, już w dniu premiery ma "w pełni wykorzystać potencjał konsol nowej generacji". Cykl ma powrócić do swoich korzeni i rozgrywki skupionej na "wojennym klimacie". Co więcej, w starciach ma wziąć udział "więcej graczy niż kiedykolwiek wcześniej". Możliwe, że oznacza to, iż ostatnie plotki na temat trybu 64 na 64 graczy okażą się prawdą.

Gra w pełni wykorzysta możliwości konsol nowej generacji, aby ożywić masywne, wciągające bitwy, w których weźmie udział więcej graczy niż kiedykolwiek wcześniej. Kolejna odsłona Battlefielda, zawierająca mapy o niespotykanej dotąd skali, przenosi wszystkie elementy destrukcji, walki pojazdów i broni, z których znana jest ta seria, na zupełnie inny poziom. - Andrew Wilson, Electronic Arts

Battlefield 6 zadebiutuje pod koniec 2021 roku. Najprawdopodobniej, gra trafi do nas w okresie świątecznym, czyli w okolicach listopada bądź grudnia.

Zobacz również: PS5 - wiemy ile konsol trafi na rynek do końca marca. Nie jest dobrze