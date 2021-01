Battlefield - poznaliśmy pierwsze informacje na temat nowej odsłony serii

Nie jest żadną tajemnicą, że studio DICE pracuje nad nową odsłoną serii Battlefield. Właśnie poznaliźmy pierwsze informacje na jej temat.

Wiele czołowych zespołów należących do Electronic Arts w pocie czoła pracuje nad produkcjami, które mają wykorzystać pełen potencjał konsol nowej generacji. Bioware skupione jest obecnie na Dragon Age 4, Respawn Entertainment z kolei pracuje ponoć nad Star Wars Jedi: Upadły zakon 2, natomiast eksperci od pierwszoosobowych strzelanek - studio DICE, szykują dla nas nową odsłonę serii Battlefield.

Na temat Battlefield 6 (choć tytuł ten nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony) posiadaliśmy do tej pory jedynie szczątkowe informacje. Na szczęście, to się właśnie zmieniło. Tom Henderson - doświadczony i szanowany leakster, dotarł do nowych informacji na temat nowego dzieła studia DICE.

Według Hendersona Battlefield 6 będzie "delikatnym" rebootem całego cyklu. Twórcy chcą, aby w zmaganiach brało udział nawet do 128 graczy jednocześnie. Co zaskakujące, choć przedstawiciele EA określali wcześniej nowego Battlefielda jako "prawdziwą wizję następnej generacji dla franczyzy", to zdaniem leakstera, trafi on również na konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Oczywiście wersje gry przeznaczone na PS5, Xbox Series X i PC będą się nieco różnić od tych dedykowanych starszym urządzeniom. Oprócz różnić w oprawie audio-wizualnej, na starych konsolach możliwe będą starcia z udziałem maksymalnie 64 graczy. Henderson podkreśla jednak, że nie powinniśmy się obawiać dopracowania i jakości poszczególnych wersji. Nad tą dedykowaną PS4 i Xbox One pracuje bowiem oddzielny, dedykowany temu zadaniu zespół.

Do Battlefield 6 może zawitać tryb battle royale, ale jak przekonuje Henderson, nie jest to coś nad czym studio DICE jest skupione. Jeśli takowy się pojawi, to tylko jako jeden z wielu trybów, a nie jako główny sposób rozgrywki, jak np. w Call of Duty Warzone.

Nowa odsłona serii Battlefield nie ma wyznaczonej daty premiery. Spekuluje się jednak, że EA chce, aby gra ukazała się jeszcze w tym roku (jesienią bądź wczesną zimą).

