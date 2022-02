Battlemage - Intel prezentuje drugą kartę Arc

I ujawnia, że spodziewa się sprzedaży idącej w miliony.

Raja Koduri, pełniący w Intelu rolę wiceprezesa oraz menadżera generalnego działu Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG), poinformował, że w 2022 roku na rynku będzie dostępny tylko układ Alchemist. Kolejna odsłona serii Arc - o nazwie Battlemage - pojawi się dopiero w 2023. Ma być to nowy poziom kart graficznych, łączący w sobie najlepsze cechy układów zintegrowanych oraz samodzielnych.

Intel planuje w bieżący roku sprzedaż ponad 4 milionów swoich układów graficznych. Alchemist zadebiutuje w drugim kwartale i znajdzie szerokie zastosowanie. Na początku pojawi się w notebookach, potem zadebiutuje wersja dekstopowa, a na końcu przeznaczona dla stacji roboczych. Nie zostali jeszcze wymienieni partnerzy, ale na pewno swoje wersje wypuszczą Gigabyte oraz MSI. Wiadomo natomiast, że Intel ma już ponad setkę współpracowników na polu oprogramowania. To producenci gier i aplikacji, którzy przystosowali swoje produkty do specyficznych dla Intela wymogów, jak obsługa Xe Super Sampling oraz Deep Link.

Zobacz również:

Fot. Intel

Rok 2022 zapowiada się dla Intela bardzo ciekawie i pracowicie. Oprócz debiutu Arc wprowadzi na rynek także procesory Alder Lake i Raptor Lake. A na przyszły zapowiedziano Raptor Lake. Wracając do "Maga bitewnego" - producent zapowiada, że będzie to coś, co pozwoli mu na stanie się liderem rynku kart graficznych. To bardzo mocna zapowiedź.

Źródło: PC World