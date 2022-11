Bayonetta 3 – czy rozmiar ma znaczenie? Recenzja gry na Nintendo Switch

Seksowne i potężne wiedźmy powracają, a przy okazji uczą nas czegoś nowego. Panie i panowie – rozmiar naprawdę nie ma znaczenia. Recenzja gry Bayonetta 3.

Długo, bo aż 8 lat, czekaliśmy na powrót Bayonetty – wyjątkowej wiedźmy, która poradzi sobie z każdym przeciwnikiem i rozwiąże każdy problem. Nasza bohaterka po raz kolejny zostaje uwikłana w starcia pomiędzy potężnymi siłami i z właściwym sobie wdziękiem rusza do walki.

Historia nowej Bayonetty zaczyna się dość mrocznie i prezentuje nam naszą bohaterkę z nowej strony, a mianowicie pokonaną, pobitą i bez nadziei na zwycięstwo. Hitchcockowski początek to jednak nic w porównaniu do tego co dzieje się później. W wyniku ataku nowej, nieznanej rasy istot rozdarte zostają granice pomiędzy poszczególnymi wymiarami i tylko Bayonetta, a w zasadzie Bayonetty mogą temu zaradzić. Jeśli zatem podobają się wam historie w stylu Doktor Strange w multiwersum obłędu czy Spider Man Uniwersum, to spodoba wam się również ta opowiedziana w Bayonetta 3.

Trzeba jednak przyznać, że fabuła przedstawiona w Bayonetta 3 nie należy do najłatwiejszych. Narracja jest nieco chaotyczna przez co łatwo się w niej pogubić. Szczególnie w pierwszych etapach poczułem się przytłoczony zaprezentowanymi wydarzeniami, na szczęście z każdą kolejną godziną odkrywałem kolejne elementy układanki przez co całość jest znacznie lepsza w odbiorze.

Wielu graczy pewnie zadaje sobie pytanie – czy muszę znać historię z poprzednich odsłon serii, aby dobrze bawić się przy Bayonetta 3? Odpowiedź brzmi – nie. Najnowsza część przygód wiedźmy to historia wyraźnie oddzielona od poprzednich i należy ją traktować jako samodzielny tytuł. Oczywiście nie zabraknie tu nawiązań do wydarzeń i postaci ze starszych gier. Jednak nawet osoby niezaznajomione z uniwersum szybko odkryją kto jest kim, i jakie relacje łączą poszczególnych bohaterów z Bayonettą.

W tym roku nie zagracie w bardziej szaloną i oryginalną grę

Studio PlatinumGames miało coś do udowodnienia graczom po słabiutkim Babylon's Fall. Na ratunek przyszła Bayonetta, która udowadnia, że w gatunku gier akcji nie ma takiej drugiej jak ona. Już sama bohaterka i jej wyjątkowy styl walki zachęcają do tego, aby przy najnowszej części serii spędzić długie godziny. Będę absolutnie szczery – nie spodziewałem się, że Bayonetta 3, zrobi na mnie aż takie wrażenie.

System walki jest niesamowicie angażujący - z jednej strony łatwo zrozumieć jego podstawy, z drugiej oferuje głębię, która zaskoczy nawet największych fanów gatunku. Jest niezwykle dynamicznie, a przy tym efekciarsko. Co więcej, w trakcie rozgrywki regularnie otrzymujemy nowe bronie, kombinacje ataków, zdolności i demony, które znacznie rozszerzają nasze możliwości podczas starć. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że jest ich za dużo bowiem w trakcie jednego przejścia gry nie zdążymy się nimi wszystkim nacieszyć.

Warto parę słów poświęcić również demonom, bo to one odgrywają kluczową rolę podczas starć. Bayonetta może bowiem nie tylko korzystać z mocy mrocznych istot, aby zwiększyć swoje umiejętności, ale również przejmować nad nimi bezpośrednią kontrolę. Każdy demon, nad którym przejmujemy kontrolę posiada swoje unikalne zdolności i kombinacje co dodatkowo zwiększa nasze możliwości ofensywne. Na przykład jeden z nich – urocza Madame Butterfly, potrafi zakląć przeciwnika, przez co jest on podatny na ataki. Jest też demoniczny pociąg, ogromny ognisty pająk czy bestia będąca mroczną wersją Godzilli.

System walki w Bayonetta 3 jest znakomity, ale twórcy postanowili, że i tak dodatkowo urozmaicą nam rozgrywkę. Przede wszystkim Bayonetta to nie jedyna postać, nad którą przejmiemy bezpośrednią kontrolę. Viola to zupełnie nowa postać w serii, która w najnowszej odsłonie odgrywa kluczową dla fabuły rolę. Najmłodsza wiedźma dzierży magiczną katanę i jej sposób walki znacząco różni się od tego, co prezentuje Bayonetta. Jest jeszcze Jeanne, czyli bliska przyjaciółka tytułowej bohaterki. Co ciekawe, specjalnie dla niej PlatinumGames przygotowało zupełnie nowy tryb rozgrywki, w którym Bayonetta 3 zmienia się w produkcję 2D, na wzór np. Metroid Dread.

Nie samą walką jednak gracz żyje i dobrze, że zauważyli to również twórcy gry. Pomimo zamkniętej i podzielonej na wyraźne rozdziały struktury, obszary dostępne w Bayonetta 3 są zróżnicowane i kryją w sobie mnóstwo tajemnic. Czekają na nas liczne łamigłówki logiczne, czasowe wyzwania platformowe, opcjonalne starcia z mini-bossami i mnóstwo znajdziek oraz przedmiotów kolekcjonerskich do zdobycia.

Bayonetta 3 - galeria zdjęć

Rozmiar to nie wszystko…

Cytując Bayonettę „rozmiar to nie wszystko” i konsola Switch udowadnia to po raz kolejny. Gdy wielu graczy z zaangażowaniem obserwuje starcie urządzeń od Sony i Microsoftu, to Nintendo robi swoje i dostarcza nam kolejne znakomite tytuły. W 2022 roku otrzymaliśmy już: Splatoon 3, Fire Emblem Warriors: Three Hopes czy Xenoblade Chronicles 3, a teraz do tego zacnego grona dołączyła trzecia odsłona przygód Bayonetty.

Wszystkie te tytuły łączy nie tylko wyłączność na konsoli Nintendo, ale również wysoka jakość wykonania pod niemal każdym względem. W przypadku Bayonetty możemy mówić przede wszystkim o znakomitym udźwiękowieniu i jeszcze lepszym dubbingu, który choć zdążył wywołać już masę kontrowersji (Jennifer Hale zastąpiła w tytułowej roli Hellenę Taylor), to wciąż jest na najwyższym światowym poziomie i to właśnie w dużej mierze rewelacyjnie odegrane postacie napędzają najnowszą historię o wiedźmach. Na szczególne słowa uznana zasługuje ścieżka dźwiękowa, która idealnie współgra z tym co się dzieje na ekranie.

Nieco gorzej prezentuje się oprawa graficzna. Choć jestem świadom ograniczeń technologicznych Switcha, to śmiało mogę stwierdzić, że widziałem już ładniejsze produkcji na konsoli Nintendo. Szczególnie dotyka to rozgrywki w formie przenośnej. W pewnych momentach rozgrywki kamera jest ustawiona na tyle specyficznie, że w trudno dokładnie zauważyć, co aktualnie dzieje się z naszą postacią i przeciwnikami. W doku i na dużym ekranie ten problem jest znacznie mniejszy, ale i tak odnoszę wrażenie, że Bayonetta zasługiwała na lepszą oprawę graficzną.

Możliwe jednak, że twórcy celowo zdecydowali się na takie działanie bowiem nie chcieli utracić płynności rozgrywki, co w takiej grze jak Bayonetta 3 jest niezwykle istotne. Pod względem optymalizacji nowe przygody urokliwej wiedźmy wypadają bowiem znakomicie. Zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym wszystko działa płynnie i bez najmniejszych przycinek. Nie tylko dynamiczne i widowiskowe starcia nabierają dzięki temu kolorów, ale również przejścia pomiędzy rzeczywistym gameplay'em a przerywnikami filmowymi. Dzięki temu Bayonetta 3 to jedna z najlepiej zaprezentowanych historii tego roku.

Bayonetta 3 – czy warto było czekać?

Bez względu na to czy jesteście fanami serii, czy też nie, Bayonetta 3 to jedna z najlepszych gier tego roku i kolejny wybitny tytuł na wyłączność konsoli Nintendo Switch. W tym wypadku słowa tytułowej bohaterki nabierają dodatkowe znaczenia bowiem faktycznie rozmiar to nie wszystko.