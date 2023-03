Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - 5 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim kupisz

Oto 5 rzeczy, o których musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na zakup gry Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon już wkrótce zadebiutuje na Nintendo Switch. Zastanawiasz się jeszcze, czy kupić grę przed premierą? Nie wiesz, czym do końca jest te tytuł? Przedstawiamy 5 rzeczy, o których musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na zakup gry.

Premiera i platformy

Gra Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon zadebiutuje na rynku 17 marca tego roku. Gra będzie dostępna na Nintendo Switch. Tytuł nie pojawi się ani teraz ani w przyszłości na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Producentem jest studio PlatinumGames.

Czy jest demo?

Każdy, kto chce zapoznać się z podstawami rozgrywki jescze przed premierą, będzie miał taką okazję dzięki wersji demonstracyjnej. Jest ona dostępna w serwisie Nintendo eShop. W wersji demonstracyjnej otrzymujemy dostęp do wczesnych etapów gry. Możemy w nich zagrać zarówno główną bohaterką, jak i demonem o imieniu Cereza. Wszystkie postępy dokonane w tej wersji zostaną przeniesione do pełnej gry.

Czy to kolejna odsłona serii?

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon nie jest kolejną częścią gry. Jest to poboczna odsłona, która przedstawia opowieść, która rozgrywa się przed wydarzeniami, które znamy z pierwszej części.

O czym opowie gra?

W Cereza and the Lost Demon poznamy losy Bayonetty, która wówczas jeszcze się tak nie nazywała. Cereza, bo tak na imię naszej bohaterce, dopiero uczy się tajników czarnej magii. W celu pogłębienia swoich zdolności oraz chcąc uratować matkę, nasza bohaterka udaje się Avalon Forest w towarzystwie demona Cheshire.

Rozgrywka

Sama rozgrywka także będzie się różnić od tego, co znamy z głównej serii. Całość będziemy obserwować w rzucie izometrycznym. W trakcie gry będziemy eksplorować świat, walczyć z przeciwnikami oraz rozwiązywać zagadki. Bardzo istotną kwestią są bohaterowie. Cereza oraz Cheshire są kontrolowani niezależnie od siebie. Za sterowanie każdym z nich odpowiadają odrębne joy-cony. Sprawia to, że podczas rozgrywki niezwykle ważna będzie koordynacja.