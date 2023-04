Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – recenzja. Inna nie znaczy gorsza

Recenzja gry Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon na wyłączność Nintendo Switch.

Nie spodziewałem się, że tak szybko po premierze gry Bayonetta 3 powrócę do przygód słynnej wiedźmy. Szczególnie że na trzecią część serii przyszło mi czekać 9 lat, a na Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon zaledwie pół roku od debiutu ostatniej odsłony cyklu. Tym razem jednak studio PlatinumGames postawiło na barwny spin-off, który w niczym nie przypomina głównej serii, czy to się w ogóle miało prawo udać?

Wbrew zdrowemu rozsądkowi

W grach z serii Bayonetta tytułową bohaterkę mogliśmy poznać jako pewną siebie i wyzwoloną kobietę. Wiedźma zasłynęła również ze swojego niezłomnego charakteru i niezwykłych zdolności w walce. Za sprawą cyklu Bayonetta studio PlatinumGames udowodniło, że jako mało kto zna się na grach akcji. Widowiskowe i dynamiczne starcia były bowiem ozdobą każdej odsłony serii. Bayonetta 3 jest wręcz kwintesencją widowiskowego systemu walki. Czy zatem Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ma jakiekolwiek szanse na sukces, skoro już „na papierze” tytuł ten wydaje się odstawać od oryginalnego cyklu?

Otóż okazuje się, że w jakiś niezwykły sposób PlatinumGames udało się jednocześnie uchwycić ducha serii i zaoferować coś zupełnie nowego i nieznanego. Uwielbiam Bayonettę, ale przyznam się szczerze, że i Cereza skradła moje serce.

Bajkowa opowieść dla każdego

Zanim Bayonetta stała się potężną wiedźmą, znana była jako Cereza. W najnowszej produkcji PlatinumGames możemy zatem poznać zupełnie nowe oblicze bohaterki, a te mocno kontrastuje z obrazem pewnej siebie i zdecydowanej heroiny. Cereza to bowiem osamotniona, wrażliwa i momentami strachliwa dziewczynka, która marzy tylko o jednym – uratowaniu swojej matki i wydostaniu jej z więzienia. Cereza jest bowiem owocem zakazanej miłości, za co jej ojciec został wygnany natomiast matka osadzona w więzieniu. Również naszej bohaterce nie było łatwo bowiem i ona została skazana na samotną tułaczkę. W tej niedoli rękę wyciągnęła do niej potężna wiedźma Morgana, która stała się dla Cerezy jednocześnie nauczycielką i zastępczą matką. Młodej wiedźmie towarzyszy niemal nieustannie również pluszowy kot Cheshire, który jest ostatnim podarunkiem od matki.

Od pierwszych minut Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon zachwyca stylizowaną grafiką na wzór książki dla dzieci. Idealnie koresponduje to z opowieścią i stylem narracji. Główna historia w najnowszej Bayonettcie jest bowiem zdecydowanie lżejsza niż w starszych odsłonach, jednak wydaje się przy tym znacznie bardziej emocjonalna. Obserwowanie świata oczami Cerezy sprawiło, że regularnie łapałem się na tym, iż na mojej twarzy pojawia się, szczery, niewymuszony głupimi żartami, uśmiech. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon jest pod wieloma względami niczym klasyczna baśń – wzrusza, cieszy i uczy jednocześnie. Poznanie kultowej bohaterki z tej strony było niezwykłym przeżyciem.

Czy jest tu coś więcej?

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon to jednak coś więcej niż interaktywna baśń czy visual novel. Tak naprawdę wciąż mamy do czynienia z ciekawą grą akcji. Na potrzeby nowej produkcji zrezygnowano z trzecioosobowej kamery i świat gry obserwujemy w rzucie izometrycznym. Był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę, bowiem wyjątkowy system walki, jak również zagadki środowiskowe zostały stworzone po to, aby wykorzystać w 100% nową perspektywę.

Wspominałem już, że Cerezie towarzyszy maskotka o imieniu Cheshire. Bardzo szybko okaże się, że pluszak, który jest powiernikiem wszystkich tajemnic młodej wiedźmy, został „nawiedzony” przez demona, który, przynajmniej początkowo, jest zmuszony służyć swojej nowej Pani. Relacja Cerezy i Cheshire'a będzie się rozwijać i jest to nie tylko kolejny mocny punkt historii, ale również kluczowy schemat rozgrywki.

Cereza bowiem nie dysponuje jeszcze zbyt potężną magią, brak jej też odpowiedniego szkolenia co sprawia, że napotkani przeciwnicy są dla niej śmiertelnym zagrożeniem. Tu wkracza Cheshire, który rozszarpuje agresorów za pomocą swoją kłów i pazurów. Cereza nie ma jednak zamiaru, tylko biernie się wszystkiemu przyglądać. W swoim repertuarze posiada ona kilka zdolności, a podstawowa i jednocześnie jedna z najskuteczniejszych pozwoli jej na chwilę spętać agresorów przy pomocy cierni, co znacząco ułatwia Cheshire'owi zadanie.

Niezwykle ciekawie twórcy rozwiązali system sterowania bowiem młodą wiedźmą i jej kocim towarzyszem kierujemy równocześnie. Lewy analog, spust i bumper przypisane są do Cerezy natomiast prawy Joy-con należy do Cheshire'a. Miałem kilka problemów, szczególnie na początku, aby przyzwyczaić się do tego wyjątkowego rozwiązania, ale błyskawicznie okazało się ono nie tylko niezwykle intuicyjne, ale i odświeżające podczas samej rozgrywki.

Cereza i Cheshire to drużyna, nie tylko podczas walki, ale również przemierzając świat gry. Zagadki środowiskowe i logiczne, na które będziemy natrafiać niemal bez przerwy, wymagać będą od nas perfekcyjnego zgrania. Są bowiem sytuacje, w których niezbędny będzie Cheshire, ale i takie, z którymi nasz potężny towarzysz sobie nie poradzi i z pomocą przyjdzie mu Cereza.

Kwintesencją współpracy pomiędzy dwójką bohaterów są starcia z bossami. Te zostały zaprojektowane wręcz perfekcyjnie i w niemal każdy przypadku będą od nas wymagały zarówno zręczności, sprytu, jak i wykorzystania zdolności zarówno Cerezy, jak i Cheshire'a. Nie przypominam sobie sytuacji, w której mógłbym zignorować główną mechanikę walki z bossem (każdy posiada przynajmniej jedną) i np. pokonać go tylko przy wykorzystaniu brutalnej siły demonicznego kota. Choćby za to należą się wielkie brawa dla twórców, którzy nie tylko zaprojektowali ciekawy system, ale byli w stanie utrzymać go w mocy przez całą grę i w każdym jej aspekcie.

Chodź opowiem ci bajeczkę…

Gry na Nintendo Switch mają talent do „oszukiwania technologii”. Choć sam sprzęt pod wieloma względami już niedomaga, to twórcy często dzięki niecodziennej, stylizowanej oprawie graficznej potrafią na „pstryczku” wydać jedne z najładniejszych gier w branży. Tak też jest z Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Wizualnie to prawdziwy majstersztyk, którego strona artystyczna idealnie zgrywa się z historią. Wszystko to dopełnia znakomite udźwiękowienie, zarówno pod względem muzyki, jak i aktorów, którzy wcielają się w bohaterów.

Szczególne brawa należą się dla pani narrator (w tej roli Jenny Lee), która towarzyszy Cerezie (i nam – graczom) od pierwszych do ostatnich minut opowieści. Przez całą grę to właśnie ona nadaje niezwykły ton całej opowieści i sprawia, że ta jeszcze bardziej przypomina klasyczną baśń.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – czy warto?

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon to niezwykła produkcja, która w wyjątkowy sposób pozwala nam spojrzeć jedną z najbardziej kultowych bohaterek z gier. Wraz z Cerezą i jej towarzyszem odbyłem podróż, której się nie spodziewał, a co więcej nie chciałem, żeby się kończyła. Bez względu czy jesteście fanem serii, czy nie, to warto dać szansę grze Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – to kolejny tytuł, który sprawia, że wciąż warto kupić konsolę Nintendo Switch.