Bazowy Samsung Galaxy Note 20 z ekranem 1080p i bez 120 Hz

Nowy Galaxy Note 20 może być odpowiednikiem iPhone'a 11. Samsung stawia na zrównoważoną specyfikację techniczną w akceptowanej cenie.

#Samsung Galaxy Note 20 gorszy od Samsunga Galaxy S20? Jeszcze jakiś czas temu nikt nie pomyślałby, że model należący do serii Note będzie gorzej wyposażony od Galaxy S. Koreańczycy prezentując Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite udowodnili nam, że to jednak możliwe.

Samsung Galaxy Note 10 z ryskiem S-Pen

Najnowsze plotki dotyczące Samsunga Galaxy Note 20, który pojawi się na rynku w sierpniu tego roku wskazują, że Samsung zamierza walczyć na rynku niska ceną oraz wyważoną specyfikacją techniczną.

Informacje przekazane przez Ice universe za pośrednictwem Twittera wskazują, że Galaxy Note 20 może być pod pewnymi względami gorszy, niż oczekiwaliśmy.

Samsung Galaxy Note 20 podobnie, jak Galaxy Note 10 w bazowej wersji ponownie zaoferuje wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z 60 Hz częstotliwością odświeżania. Oznacza to, że panel będzie gorszy, niż w Galaxy S20.

Przy okazji Ice universe potwierdził wcześniejsze doniesienia - Galaxy Note 20 zaoferuje płaski wyświetlacz i prostszą konstrukcję obudowy. Na podobny ruch zdecydowało się również Apple, które planuje wprowadzić iPhone'a 12 z płaskimi ramkami.

O ile w przypadku rozdzielczości jest w pełni zrozumiałe, że Galaxy Note 20 może zaoferować słabszy panel od swojego droższego brata z Plusem w nazwie, to ciężko uwierzyć w przestarzałą, 60 Hz matrycę. Samsung od czasu premiery Galaxy S20 stawia na wyższą częstotliwość odświeżania. W chwili obecnej jedynie Apple nadal oferuje 60 Hz wyświetlacz w swoich najdroższych smartfonach, ale zmieni się to we wrześniu wraz z premierą iPhone'a 12.

