Bazowy iPhone 12 jednak z LTE! Cena od $549, wersja 5G za $649

Od dłuższego czasu cieszymy się, że Apple zamierza wprowadzić na rynek nowe modele iPhone'a z wbudowanym modemem sieci 5G, które będą tańsze od swoich bezpośrednich poprzedników.

Dotychczas twierdziliśmy, że tańsze iPhone''y 12 oraz 12 Max zaoferuję wolniejszy od modeli Pro i Pro Max modem 5G. Okazuje się, że Apple zamierza wprowadzić na rynek iPhone'a 12 i 12 Pro w wersji z modemem sieci 4G LTE. Ma to być ten sam moduł, który obecnie stosowany jest w modelach z rodziny iPhone 11.

W kwietniu 2020 roku Jon Prosser udostępnił ceny nadchodzących modeli iPhone'a. Wynikało z nich, że iPhone 12 w bazowej wersji z modemem sieci 5G kosztować będzie 649 dolarów. Obecnie iPhone 11 wyceniony jest na 699 dolarów.

Najnowsze plotki przekazane przez @omegaleaks za pośrednictwem Twitter'a informują o jeszcze tańszej wersji iPhone'a 12, która zostanie wyposażona w modem sieci 4G LTE.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.