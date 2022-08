Będzie można archiwizować czaty z różnych serwisów

Meta umożliwi tworzenie zaszyfrowanych kopii czatów z poziomu różnych usług.

Koncern Meta (dawniej Facebook) poinformował w czwartek, że planuje przetestować nową funkcję „bezpiecznego przechowywania” kopii zaszyfrowanych czatów z Messengera. Ponadto firma ujawniła również nowe testy i aktualizacje szyfrowanych czatów typu end-to-end na Messengerze i Instagramie, które zostaną wprowadzone w nadchodzących tygodniach. Meta oświadczyła, że dzięki nowym funkcjom użytkownicy będą mogli bezpiecznie tworzyć kopie zapasowe zaszyfrowanej historii swoich czatów.

Meta twierdzi, że funkcja ta przyda się w przypadku zgubienia smartfona przez użytkownika. Według informacji koncernu użytkownicy będą mieli możliwość pobierania swoich wiadomości z szyfrowanych czatów na Messengerze. Firma twierdzi również, że Facebook nie będzie miał dostępu do tych czatów, chyba że użytkownik zgłosi je administratorom.

Według Mety bezpieczne przechowywanie będzie domyślnym sposobem przechowywania wiadomości z Messengera. Użytkownicy będą mieli wiele opcji przywracania czatów. Facebook pozwoli użytkownikom utworzyć kod zabezpieczający lub kod, który użytkownik będzie musiał zapisać, aby wykonać kopię zapasową zaszyfrowanych danych. Użytkownicy Messengera będą mieli możliwość użycia wbudowanego kodu zabezpieczającego lub przypięcia go za pośrednictwem usług innych firm w chmurze, takich jak iCloud. Przedstawiciele Facebooka stwierdzili, że ta metoda zabezpieczenia kodu lub kodu PIN nie zostanie zaszyfrowana.

W tym tygodniu Facebook rozpocznie testowanie funkcji bezpiecznego przechowywania czatów szyfrowanych metodą end-to-end w Messengerze na Androida i iOS. Firma poinformowała, że funkcja ta nie jest obecnie dostępna w internetowej wersji Facebook Messenger i Messenger na komputery stacjonarne. Nie jest również dostępna dla czatów, które nie są szyfrowane metodą end-to-end. Ponadto Facebook ogłosił również więcej testów i aktualizacji dla szyfrowanych czatów typu end-to-end na Messengerze i Instagramie. Według firmy nowe testy i aktualizacje zaczną się pojawiać w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Firma rozpocznie również testowanie funkcji niewysyłania wiadomości, odpowiadania na relacje na Facebooku i innych sposobów uzyskiwania dostępu do zaszyfrowanych wiadomości i połączeń. Facebook zintegruje również funkcję zaszyfrowanych wiadomości z Ray-Ban Stories, co umożliwi użytkownikom wysyłanie do innych osób zaszyfrowanych wiadomości bez użycia rąk.

Facebook zaprezentował również rozszerzenie przeglądarek internetowych Google Chrome, Firefox i Microsoft Edge. Program nosi nazwę Code Verify, ma otwarty kod źródłowy i podobno automatycznie weryfikuje kody szyfrujące podczas korzystania z Messengera na Facebooku. Serwis wypuścił to rozszerzenie w marcu w celu ochrony czatów WhatsApp. W tym tygodniu firma rozpocznie testowanie domyślnych, szyfrowanych czatów typu end-to-end między niektórymi użytkownikami.

Meta poinformowała także, że usuwa „Vanish Mode” z Messengera. Użytkownicy będą teraz mieli dostęp do funkcji „znikania” wiadomości. Koncern twierdzi, że tryb Vanish na Instagramie nie jest szyfrowany metodą end-to-end i nadal będzie dostępny dla użytkowników.

Facebook wkrótce rozszerzy dostępność testów szyfrowania wiadomości i połączeń na Instagramie. Testowanie było wcześniej dostępne tylko dla dorosłych w wybranych regionach, a teraz będzie dostępne dla wszystkich. Firma doda użytkowników z większej liczby krajów, jednocześnie rozszerzając listę funkcji między innymi o czaty grupowe.

Źródło: Gadgets 360