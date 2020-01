Będzie się grało – największe premiery gier w lutym 2020

Jeszcze kilka tygodni temu, początek roku 2020 wypełniony był długo wyczekiwanymi przebojami, niestety już teraz wiemy, że Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers, Dying Light 2 czy Final Fantasy Remake zadebiutują znacznie później niż oczekiwano. Między innymi właśnie dlatego, pierwsze miesiące 2020 roku nie prezentują się już tak imponująco, na szczęście nie oznacza to, że nie będzie w co grać. Choć w lutym zabraknie wielkich premier wysokobudżetowych produkcji, to pojawi się kilka perełek, które mogą nam umilić najkrótszy miesiąc w roku.

Spis treści

Zombie Army 4: Dead War

Luty rozpoczniemy na frontach drugiej wojny światowej, choć dość nietypowej. Studio Rebellion powraca ze swoją flagową serią Zombie Army, w której to musimy stawić czoła nazistowskiej armii, złożonej z zombie i nie tylko. Na naszej drodze staną również demony i i zainfekowane nazistowskie machiny wojenne. Do walki wykorzystamy bogaty arsenał broni i gadżetów, nie zabraknie również specjalnych zdolności i brutalnych egzekucji. Dead War zdecydowanie nie jest grą dla dzieci. Choć Zombie Army 4: Dead War pozwoli na na grę solo, to twórcy nie ukrywają, że najlepszą zabawę oferuje tryb kooperacji (do czterech graczy). Będąc już przy trybach sieciowych, warto też wspomnieć, że w grze pojawi się rozbudowany tryb hordy.

Data premiery: 4 luty 2020

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, PC

Producent: Rebellion

Wydawca: Rebellion / Cenega (PL)

The Yakuza Remastered Collection

The Yakuza Remastered Collection to zbiorcze wydanie, zawierające trzy części kultowej serii gier akcji, osadzonej w realiach japońskiej mafii. W skład tego wyjątkowego zestawu wchodzą gry: Yakuza 3, Yakuza 4 oraz Yakuza 5. Każda z produkcji została odpowiednio poprawiona i ulepszona z myślą o konsoli PlayStation 4. Możemy zatem liczyć na wysokiej jakości oprawę audio-wizualną, lepszą wydajność oraz odświeżone angielskie dialogi (niektóre zostały nawet na nowo rozpisane i nagrane). Warto też dodać, że do nowych wydań trafi zawartość, która wcześniej została wycięta dla rynku zachodniego.

Data premiery: 11 luty 2020

Platformy: PlayStation 4

Producent: Ryu ga Gotoku Studio

Wydawca: SEGA / Cenega (PL)

Wolcen: Lords of Mayhem

Wolcen: Lords of Mayhem to gra z gatunku hack & slash, umiejscowiona w uniwersum dark fantasy, która ma za sobą bardzo długi proces produkcyjny. Co więcej, przez wiele miesięcy tytuł ten był w tzw. fazie wczesnego dostępu, a twórcy wsłuchując się w uwagi graczy, stale poprawiali i rozbudowywali swoją produkcję. Już w połowie lutego, dane nam będzie sprawdzić ostateczną wersję gry. Tytuł oprócz klasycznego izometrycznego rzutu, hord przeciwników i dynamicznego systemu walki, zaoferuje nam również bezklasowy system rozwoju postaci i wysokiej jakości oprawę graficzną, która powstała na silniku CryEngine.

Data premiery: 13 luty 2020

Platformy: PC

Producent: Wolcen Studio

Wydawca: Wolcen Studio

Dreams

Dreams to sandboksowa produkcja studia Media Molecule, odpowiedzialnego za m.in LittleBigPlanet. Można powiedzieć, że to narzędzie do tworzenia własnych kreatywnych produkcji, przy okazji umożliwiające dostęp do całego uniwersum gier stworzonych przez innych graczy. Tytuł daje nam niemal nieograniczone możliwości tworzenia: gier, muzyki, obrazów czy filmów, a także łączenia tych elementów według własnego uznania. Tylko od użytkowników zależy muzyka, wygląd postaci i otoczenia, mechanika gry oraz zadania. Każdy stworzony produkt dołącza do sieciowego uniwersum, dostępnego dla całej społeczności gry.

Data premiery: 14 luty 2020

Platformy: PlayStation 4

Producent: Media Molecule

Wydawca: Sony

Darksiders Genesis

Darksiders Genesis to jednocześnie kontynuacja i spin-off gier akcji z serii Darksiders. Tym razem, twórcy – studio Airship Syndicate, zdecydowali się na wykorzystanie rzutu izometrycznego i postawienie większego nacisku na akcję rodem z klasycznych hack & slashy. W grze wcielamy się w jeźdźców apokalipsy – Wojnę i Waśń, ten drugi, po raz pierwszy w historii serii będzie grywalną postacią. Każdy z bohaterów charakteryzuje się odmiennym stylem walki i zdolnościami. Grając w pojedynkę możliwe będzie płynne przełączanie się pomiędzy postaciami, natomiast w trybie kooperacji, każdy z graczy na stałe przypisany jest do jednej postaci. W Darksiders Genesis oprócz walki, nie zabraknie również elementów zręcznościowych i prostych zagadek.

Data premiery: 14 luty 2020

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Producent: Airship Syndicate

Wydawca: THQ Nordic / Koch Media (PL)

Bayonetta

Legendarna Bayonetta od PlatinumGames, powraca w odświeżonej pierwszej odsłonie cyklu. Gracze niezaznajomieni z serią, będą mieli okazję poznać początki przygód wyjątkowo walecznej i ponętnej wiedźmy, która podczas starć wykorzystuje bogaty arsenał niezwykłych broni i gadżetów, jak np.: pistolety przymocowane do butów, katany czy bicze. Remaster, przeznaczony na konsole PlayStation 4 i Xbox One, zaoferuje dynamiczne starcia w 60 kl./s oraz rozdzielczości 4K (tylko na PlayStation 4 Pro i Xbox One X).

Data premiery: 18 luty 2020

Platformy: PlayStation 4, Xbox One

Producent: PlatinumGames

Wydawca: SEGA

Vanquish

Vanquish to kolejna gra akcji od PlatinumGames, która w lutym doczeka się remastera. W odróżnieniu od Bayonetty, Vanquish to nie slasher, a bardziej trzecioosobowa strzelanka. Gracze wcielają się w agenta specjalnego - Sama Gideona, który wyposażony w futurystyczny pancerz musi powstrzymać niebezpiecznych terrorystów. Jak przystało na produkcję japońskiego studia, w Vanqiush nie zabraknie dynamicznych i efektownych starć, zarówno z pomniejszymi przeciwnikami, jak i ogromnymi bossami. Odświeżona wersja Vanquish pozwoli na grę w 60 kl./s oraz rozdzielczości 4K (tylko PS4 Pro i Xbox One X). Data debiutu remasterów Bayonetty i Vanqiush nie jest przypadkowa, bowiem obydwa tytuły będą dostępne na rynku wyłącznie w wydaniu zbiorczym - Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle.

Data premiery: 18 luty 2020

Platformy: PlayStation 4, Xbox One

Producent: PlatinumGames

Wydawca: SEGA

Hunt: Showdown

Po miesiącach oczekiwań, w lutym również posiadacze konsol od Sony będą mogli zagrać w jeden z najciekawszych battle royale na rynku - Hunt: Showdown, od studia Crytek. Hunt to FPS osadzony w uniwersum inspirowanym twórczością H.P. Lovecrafta, który w znakomity sposób łączy w sobie elementy pvp i pve. Gracze muszą rywalizować nie tylko ze sobą, ale również uważać na nadprzyrodzone istoty, sterowane przez SI. Produkcja Cryteka trafi na PlayStation 4 wyłącznie w ramach cyfrowej dystrybucji i od razu zawierać będzie wszystkie wydane wcześniej dodatki oraz ulepszenia, jak m.in.: dodatkowe tryby gry, mapy, wyjątkowe bronie czy przeciwników.

Data premiery: 18 luty 2020

Platformy: PlayStation 4

Producent: Crytek

Wydawca: Crytek

Devil May Cry 3: Dante's Awakening - Special Edition

Trzecia odsłona kultowej serii Devil May Cry, która dzieje się przed wydarzeniami z części pierwszej, powróci do nas za sprawą specjalnej edycji, dedykowanej konsoli Nintendo Switch. Po raz kolejny, dzięki rozwiniętemu systemowi walki i szerokiemu arsenałowi broni, będziemy eliminować całe rzesze przeciwników. W edycji specjalnej do dyspozycji otrzymujemy kilka poziomów trudności i możliwość gry z perspektywy dwóch bohaterów – Dantego i Vergila. Zaimplementowano również możliwość aktywnej zmiany stylu gry podczas trwania misji, co zostało wprowadzone dopiero w Devil May Cry 4. Wcześniej, gracz był zmuszony wybrać styl walki przed rozpoczęciem misji i nie miał możliwości zmiany swojego wyboru.

Data premiery: 20 luty 2020

Platformy: Nintendo Switch

Producent: Capcom

Wydawca: Capcom

Two Point Hospital

Two Point Hospital, czyli duchowy spadkobierca kultowego Theme Hospital, zdążył już zadebiutować na PC. Jednak pod koniec lutego, również gracze konsolowi będą mogli spróbować swoich sił jako zarządca szpitala. Do naszych obowiązków należeć będzie m.in. dbanie o odpowiedni dobór personelu oraz dobrą kondycję finansową naszej placówki, a także stały jej rozwój. Oczywiście trzeba pamiętać również o pacjentach, których zadowolenie może decydować o naszym być albo nie być. Wersje konsolowe otrzymają usprawnione sterowanie oraz interfejs, tak aby również za pomocą padów można było komfortowo bawić się w Two Point Hospital.