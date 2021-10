Będziesz zaskoczony, jak wiele oferują smartfony z usługami Huawei!

Usługi Huawei Mobile Services już od blisko dwóch lat towarzyszą posiadaczom smartfonów Huawei. W tym czasie stale się rozwijały i w chwili obecnej oferują wszystkie niezbędne w codziennej pracy funkcje i możliwości. Huawei w połowie października wprowadzi do sprzedaży nowy smartfon z serii Nova. Sprawdźcie więc, dlaczego warto zdecydować się na zakup urządzenia Huawei z HMS.

Podczas, gdy wszyscy zastanawiają się, czy lepszy jest Android, czy może jednak iOS, firma Huawei stopniowo umacnia swoją pozycję, jako godnego konkurenta dla tych dwóch rozwiązań. Jeżeli nie możecie podjąć decyzji, to krótki rzut oka na ofertę Huawei Mobile Service powinien przekonać was do dokonania odpowiedniego wyboru.

Usługi Huawei Mobile Service, czyli HMS, oferują nam wszystkie rozwiązania, które będą potrzebne do codziennej pracy, nauki, lub po prostu spędzaniu wolnego czasu ze smartfonem. W ich skład wchodzą: sklep z aplikacjami AppGallery, Chmura, w której możemy przechowywać nasze dane, Mapy, Wyszukiwarka i Przeglądarka Petal, Asystent Huawei oraz wiele innych. Wszystko to jest bezpośrednio powiązane z naszym ID Huawei.

Od ponad dwóch lat Huawei stopniowo rozwija swoje usługi. Co ważne skorzystamy z nich nawet na starszych urządzeniach. Nakładka producenta - EMUI - zapewnia odpowiednią optymalizację smartfonom z systemem Android. Niektóre nowe urządzenia Huawei pracują także pod kontrolą najnowszej wersji autorskiego oprogramowania chińskiego producenta: HarmonyOS 2.0. Jednym z nich jest świetny tablet Huawei MatePad 11, który nie tak dawno mieliśmy okazję testować.

Huawei MatePad 11. Fot. Paweł Goryniak

Warto też pamiętać, że Huawei oferuje nam najnowsze rozwiązania systemowe w urządzeniach z każdej półki cenowej. Oznacza to, że w Huawei Y5P, kosztującym poniżej 500 złotych znajdziemy takie same rozwiązania, jak w przypadku flagowego Mate 40. Pokazuje to, że Huawei chce zaoferować swoim klientom równie wysoką jakość, niezależnie od ceny urządzenia.

ID Huawei kluczem do ekosystemu Huawei Mobile Services

Kluczem, który otwiera nam dostęp do wszystkich usług i możliwości Huawei Mobile Services jest nasze ID Huawei. Stworzenie identyfikatora zajmie kilka sekund, a ta prosta i szybka czynność pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału usług HMS.

Centrum kont ID Huawei. Fot. Paweł Goryniak

ID Huawei pozwoli na szybkie i wygodne zarządzanie kontem oraz tworzenie kopii zapasowej naszych danych w Chmurze. Producent zadbał także o to, aby wszelkie dane dotyczące konta były teraz jeszcze lepiej chronione. Dbają o to nowy system kontroli oraz zapobiegania zagrożeniom konta. Możemy także ustanowić dodatkową warstwę zabezpieczeń poprzez dodanie adresu e-mail, bądź numeru telefonu.

AppGallery stale się rozwija

Tym, co w ofercie Huawei Mobile Services rozwija się najszybciej jest niewątpliwie sklep z aplikacjami AppGallery. Już w momencie uruchomienia HMS oferował on wiele aplikacji i programów, bez których nie wyobrażamy sobie codziennego życia. Do tego jego interfejs jest niezwykle przyjazny użytkownikowi, a korzystanie z niego jest intuicyjne.

Teraz, po blisko dwóch latach działania liczba dostępnych programów oraz gier urosła jeszcze bardziej. Chcecie posłuchać waszego ulubionego zespołu? Możecie wybrać spośród wielu aplikacji streamujących muzykę. Nie możecie doczekać się kolejnego sezonu serialu? W AppGallery znajdziecie aplikację, która umożliwi wam obejrzenie go.

Fot. Paweł Goryniak Fot. Paweł Goryniak

Warto też pamiętać o tym, że jeżeli w żadnej z zewnętrznych aplikacji nie znajdziecie tego, czego szukaliście, to możecie sięgnąć po funkcje przygotowane przez Huawei. Do dyspozycji oddano nam platformę Filmy Huawei, w której dostępnych jest wiele hitowych produkcji. Serwis oferuje płatną subskrypcję oraz możliwość wykupienia dostępu do pojedynczych filmów w serwisach partnerskich. Chiński producent prezentuje też swoją alternatywę dla serwisów muzycznych, czyli funkcję Muzyka Huawei. Znajdziemy w niej wiele playlist przygotowanych do naszych codziennych aktywności.

Filmy Huawei. Fot. Paweł Goryniak

Dzięki programom dostępnym w AppGallery będziecie mogli zamienić smartfon w wasze centrum dowodzenia, z którego zrobicie zakupy, zamówicie jedzenie, zarezerwujecie wakacje, zamówicie taksówkę oraz przeprowadzicie operacje bankowe.

Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że w wolnej chwili możemy zagrać w wiele popularnych gier, które także znajdziemy w AppGallery.

AppGallery to jednak coś więcej, niż tylko sklep z aplikacjami. Z jego poziomu otrzymamy także dostęp do wszystkich aplikacji, które są zainstalowane na telefonie. Pozwala nam to na szybkie zarządzanie nimi, ich aktualizowanie oraz usuwanie. Wszystkie te elementy zebrane w jednym miejscu są niezwykle przejrzyste i czytelne.

Huawei cieszy się stale rosnącym zaufaniem

W chwili obecnej w AppGallery znajdziecie aplikacje najpopularniejszych banków w Polsce, takich jak PKO BP, Millennium, mBank, Credit Agricole, Noble Bank, Getin Bank oraz Alior. W łatwy sposób zapłacicie zbliżeniowo z urządzeń Huawei obsługujących płatności NFC, lub za pośrednictwem BLIK.

Fot. Paweł Goryniak

Pokazuje to, że marka Huawei oraz ekosystem HMS cieszą się coraz większym zaufaniem nie tylko użytkowników, ale także wśród banków, które uważają chińskiego producenta za wiarygodnego i bezpiecznego partnera.

Dzięki Petal zapomnisz o innych przeglądarkach

Kolejnym z kluczowych dla działania Huawei Mobile Services elementem jest Petal.

W ramach tego rozwiązania otrzymujemy dostęp do wszystkich niezbędnych w codziennej pracy funkcji. Usługa ta oferuje nam coś więcej, niż klasyczne wyszukiwanie informacji w sieci. Poza pełnieniem swojej standardowej roli, wyświetla nam najnowsze informacje z kraju, świata oraz poszczególnych dziedzin.

Wyszukiwanie Petal. Fot. Paweł Goryniak

W jednym miejscu otrzymamy także łatwy dostęp do takich narzędzi, jak konwerter walut, tłumacz oraz kalendarz. Będzie także naszym małym zakupowym doradcą, który wyświetli ciekawe promocje z popularnych sklepów. Do tego Wyszukiwarka Petal umożliwi nam błyskawiczne podzielenie się ciekawymi wiadomościami ze znajomymi za pośrednictwem aplikacji mediów społecznościowych.

Wyszukiwarka Petal oraz Przeglądarka są bezpośrednio powiązane z naszym kontem Huawei ID. Dzięki temu możemy korzystać z tych samych ustawień wyszukiwania i zakładek na kilku urządzeniach Huawei.

Fot. Paweł Goryniak

Bardzo dobrze w codziennym użytkowaniu sprawuje się aplikacja Mapy Petal. Jest ona na bieżąco aktualizowana, uwzględnia wszelkie roboty drogowe oraz wybiera najwygodniejszą trasę bazując na aktualnych danych oraz natężeniu ruchu w danym momencie. Po zamknięciu jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w moim miejscu zamieszkania, informacja pojawiła się w aplikacji tego samego dnia.

Nie tylko świetny system – Huawei to także wydajne smartfony

Nie należy też zapominać, że nawet najlepszy system operacyjny i usługi zbudowane wokół niego nie zadowolą użytkowników, jeżeli nie będą mogli z nich korzystać na odpowiednio wydajnym urządzeniu. Na szczęście Huawei jest też producentem smartfonów i tabletów, które nam to zagwarantują.

Huawei P40. Fot. Paweł Goryniak

Jeżeli szukacie sprawdzonego smartfona, który charakteryzuje się świetną specyfikacją techniczną i przy okazji kupicie go w przystępnej cenie, to urządzenia Huawei będą dla was bardzo dobrym wyborem. Kupując smartfon, warto także rozważyć zakup odpowiednich słuchawek oraz smartwatcha, które będą z nim w pełni kompatybilne. Takie urządzenia, a także wiele więcej, znajdziemy w ofercie chińskiego producenta.

Urządzenia z Huawei Mobile Services to właściwy wybór

Czy zakup smartfona Huawei z dostępem do usług Huawei Mobile Services to dobry wybór? Z pewnością tak. Oferta producenta jest niezwykle ciekawa w wielu aspektach. Zarówno starsze urządzenia działające pod kontrolą Androida z nakładką EMUI oraz nowsze, których pracę kontroluje system HarmonyOS 2.0, w połączeniu z HMS, tworzą ciekawe połączenie, które powinno was zadowolić.

Rozwiązania, które producent daje nam w ramach Huawei Mobile Services sprawią, że szybko zapomnimy o propozycjach konkurencji. Oferują one bowiem wszystko to, co będzie niezbędne w codziennej pracy oraz spędzaniu wolnego czasu. W połączeniu z wydajnymi smartfonami i tabletami Huawei tworzą propozycję obok której nie można przejść obojętnie.