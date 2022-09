Belfer sezon 3 – kiedy premiera? Zwiastun i fabuła serialu Canal+

Maciej Stuhr jako polonista-detektyw już niedługo po raz kolejny stanie przy szkolnej tablicy. Kiedy premiera 3 sezonu Belfra? O czym opowie nowy sezon? Zbieramy wszystkie informacje o serialu Canal+.

Belfer – najważniejsze informacje

Tytuł: Belfer

Belfer Twórcy: Jakub Żulczyk, Monika Powalisz

Jakub Żulczyk, Monika Powalisz Gatunek: thriller, akcja

thriller, akcja Liczba dostępnych sezonów: 2

2 Liczba dostępnych odcinków : 18

: 18 Czas emisji: 2016-obecnie

2016-obecnie Kraj produkcji: Polska

Bohaterem serialu jest Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr), który obejmuje stanowisko nauczyciela od polskiego w miejscowości Dobrowice na Pojezierzu Iławskim. Przybywa on do miasteczka tuż po śmierci nastoletniej uczennicy Joanny Walewskiej i na własną rekę próbuje wyjaśnić, co tak naprawdę stało się z dziewczyną. W drugim sezonie Belfra, Zawadzki przenosi się do Wrocławia – jak się okazuje, w nowej szkole również czai się pełno zagadek, a polonista nie trafił tam przypadkowo.

Fabuła

W oficjalnym opisie sezonu możemy przeczytać, że:

Belfer wraca do zawodu, bez którego nie może żyć. Rodzinne strony, nadmorska miejscowość i rejs dla młodzieży organizowany przez ojca Pawła, podczas którego dochodzi do tragicznego wydarzenia. Uwikłany w sprawę Belfer, po raz trzeci rozpocznie swoje śledztwo.

Wygląda więc na to, że w trzecim sezonie Zawadzki po raz kolejny stanie przed koniecznością rozwiązania zagadki kryminalnej. Jednak tym razem areną jego działań będzie rodzinna miejscowość.

Data premiery

Zdjęcia do 3 sezonu Belfra zakończą się dopiero jesienią tego roku. Dokładna data premiery serialu nie została jeszcze ogłoszona.

Zwiastun

Choć data premiery sezonu 3 wciąż pozostaje nieznana, Canal+ zaprezentował już pierwszą zapowiedź serialu:

Choć z teasera niestety nie wynika wiele, widać, że Paweł Zawadzki jest bardzo zdeterminowany, by wykonywać swoją pracę.

