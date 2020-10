Belkin prezentuje pierwsze akcesoria dla iPhone 12 z MagSafe

Apple pochwaliło się partnerstwem z firmą Belkin. Dzień po premierze iPhone'a 12 znamy już akcesoria korzystające z MagSafe.

Jedną z największych nowości iPhone 12 jest powrót złącza MagSafe. Magnetyczny port może służyć do bezprzewodowego ładowania o mocy 15 W oraz "przyklejania" do telefonu akcesoriów.

Apple zaprezentowało ładowarkę MagSafe oraz dedykowane akcesoria ochronne. Teraz nadszedł na innych producentów. Na pierwszy rzut ognia idzie Belkin, który pokazał już swoją linię akcesoriów do iPhone'a 12.

Belkin to firma, która od lat specjalizuje nie w produkcji akcesoriów do sprzętu Apple i pozostaje w bliskich relacjach z gigantem z Cupertino.

Boost Charge Pro MagSafe

Wśród nowości znajdziemy między innymi ładowarkę bezprzewodową 3 w 1 Belkin Charge Pro MagSafe. Pozwoli ona na ładowanie iPhone 12, Apple Watch oraz innego urządzenia kompatybilnego ze standardem Qi. Sugerowana cena detaliczna to "skromne" $149,99. Sprzęt pojawi się w sprzedaży dopiero na zimę.

Ciekawym gadgetem jest Belkin MagSafe Car Vent Mount Pro. To to samo akcesorium, którym wczoraj chwaliło się Apple. Jest to nic innego, jak uchwyt MagSafe wpinany w kratkę wentylacyjną w aucie. Do ładowania niezbędny jest kabel Lightning i klasyczna ładowarka do zapalniczki - 12 V.

MagSafe Car Vent Mount Pro

Cena Belkin MagSafe Car Vent Mount Pro wynosi $39,95. Akcesorium pojawi się w sprzedaży w zimę.

Belkin zaprezentował także szkła ochronne dla wszystkich modeli z rodziny iPhone 12. Ceny zaczynają się od $39,95. Dostępność od 16 października.

UltraGlass Screen Protector

Najnowsze akcesoria Belkin pokazują, że nie tylko Apple postanowiło podnieść ceny dodatków do iPhone 12.

Źródło: appleinsider.com