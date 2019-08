BenQ GV1: mały i lekki bezprzewodowy projektor Wi-Fi z USB-C i trybem głośnika Bluetooth

GV1 to miniaturowy,akumulatorowy przenośny projektor LED, który pozwala cieszyć się obrazem na dużym ekranie o przekątnej do 100 cali (254 cm)w różnych sytuacjach, np. podczas, spotkań z przyjaciółmi, gotowania dla rodziny czy podczas treningów. BenQ GV1 zdobył prestiżową nagrodę za wzornictwo – iF Design Award 2019.

BenQ wprowadził na polski rynek miniaturowy (708g) zasilany z akumulatorów, prosty w obsłudze bezprzewodowy projektor LED GV1, przeznaczony do domowej rozrywki. BenQ GV1 pozwala cieszyć się rozrywką na dużym ekranie w dowolnym otoczeniu,bez problemów związanych z konfiguracją i łącznością. Filmy, media społecznościowe i muzykę przesyłać można przez Wi-Fi, Bluetooth lub USB-C oraz, dzięki czytnikowi multimediów, odtwarzać z nośnika USB. - GV1 to potęga rozrywki o wielkości dużego kubka kawy - powiedział Steve Chu, prezes BenQ Europe. - Bez kabli, a nawet bez Wi-Fi, natychmiast odbiera strumieniowo treści audiowizualne w dowolnym miejscu, otwierając świat nowych możliwości rozrywki w różnych sytuacjach, np. podczas gotowania dla rodziny, spotkań z przyjaciółmi, a nawet podczas treningów. Kluczowe cechy GV1: szybka i prosta instalacja w każdych warunkach - pochylany o nawet 15° obiektyw i funkcja automatycznej korekcji trapezowych zniekształceń obrazu pozwala wyświetlać obraz o zalecanej przekątnej do 152 cm (60 cali) niemal w każdych warunkach.

2,4/5 GHz Wi-Fi i Bluetooth - dwuzakresowa bezprzewodowa łączność Wi-Fi i Bluetooth zapewnia nieprzerwane przesyłanie muzyki i filmów bezpośrednio z komputera, laptopa czy smartfona. GV1 tworzy własny punkt dostępowy (hotspot) Wi-Fi umożliwiając bezpośredni streaming z urządzeń zewnętrznych (jednak z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z mechanizmów ochrony treści dla subskrypcji np. Netflix, Amazon, Hulu).

USB-C. Gniazdo USB-C projektora umożliwia przesyłanie/streamingowanie muzyki, wideo czy gier z urządzeń mobilnych i jednoczesne ich ładowanie. Gniazdo USB-C wyposażone jest w czytnik multimediów, który może odtwarzać filmy i muzykę bezpośrednio z nośników pamięci USB.

głośnik Bluetooth - wyposażony w 5 W głośnik, projektor GV1może służyć jako przenośny głośnik Bluetooth – łączenie (parowanie) ze źródłem dźwięku odbywa się za naciśnięciem jednego przycisku.

- wyposażony w 5 W głośnik, projektor GV1może służyć jako przenośny głośnik Bluetooth – łączenie (parowanie) ze źródłem dźwięku odbywa się za naciśnięciem jednego przycisku. 3-godzinna żywotność akumulatora - pojemność akumulatora umożliwia trzygodzinną pracę bez ładowania, idealną do spotkań towarzyskich, pełnometrażowych seansów filmowych czy wieczorów muzycznych.

30 tys. godzin pracy - technologia wyświetlania obrazu DLP w połączeniu z LED-owym źródłem światła zapewnia doskonały kolorystycznie i ostry jak brzytwa obraz przez 30 000 godzin bezobsługowej pracy. Projektor dostępny jest w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 1569 zł. Gwarancja 36 miesięcy realizowana w trybie doo-to-door.