BenQ TH585 - projektor 1080p dla domowej rozrywki

BenQ prezentuje nowy projektor w swoim katalogu. Model BenQ TH585 przeznaczony jest dla graczy oraz do przeglądania materiałów multimedialnych.

Projektor BenQ TH585 oferuje wbudowany głośnik 10W, rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli, czas reakcji 16ms oraz jasność 3500 ANSI lumenów. Podczas wyświetlania stosuje kontrast wynoszący 10000:1 oraz pokrycie kinowej palety kolorów Rec. 709 w 95%, co przekłada się na wysoką jakość obrazu. Specjalnie dla graczy został zaimplementowany tryb GRY, dzięki czemu można wykorzystywać go do prowadzenia emocjonujących rozgrywek na ekranie mającym nawet 150". Projektor wyposażony jest w 6-elementowe koło kolorów. Wszystkie te cechy mają sprawić, że urządzenie równie dobrze będzie sprawować się w plenerze, jak i oświetlonym pomieszczeniu.

Żywotność lampy BenQ TH585 szacowana jest na 15 tysięcy godzin. Projektor został wyposażony w dwa gniazda HDMI, w tym jedno MHL, a także port USB typu A oraz D-sub i RS232, dzięki czemu łatwo podpiąć do niego urządzenia zewnętrzne. Kolejne zalety tego modelu to funkcje automatycznej korekcji zniekształcenia trapezowego w pionie 40° oraz zoom optyczny z1,1. BenQ TH585 jest już dostępny w Polsce, a cena sugerowana przez producenta to 2399 PLN. Oficjalną dystrybucją zajmują się AB S.A., Action S.A., ALSO Polska, ED System Polska Sp. z o.o.