BenQ prezentuje nowe projektory laserowe 4K

BenQ poinformowało dzisiaj o wprowadzeniu na rynek nowej serii projektorów - Blue Core Laser Business. Umożliwiają one pełne wykorzystanie możliwości dawanych przez urządzenia wyświetlające obraz w jakości 4K.

BenQ LK Blue Core Laser Business

Prezentacje dla większego groma odbiorców wymagają dużego ekranu, który wyraźnie pokaże wszystkie szczegóły obrazu - czy będzie to infografika, czy też arkusz kalkulacyjny. Dlatego często stosuje się projektory - umożliwiają one wyświetlanie obrazu na dużej powierzchni i w porównaniu z telewizorami o podobnej wielkości są znacznie tańsze. BenQ wprowadza na rynek nową serię projektorów, które dedykowane są zarówno edukacji, jak i biznesowi oraz powinny sprawdzić się w przypadku pokazów, np. w muzeum. Blue LK Core Laser Business umożliwia wykorzystanie możliwości dawanych przez obsługujące rozdzielczość 4K komputery i laptopy. Są to pierwsze biznesowe projektory 4K HDR.

Kluczowe cechy serii LK:

rozdzielczość 4K UHD HDR (3840 x 2160 pikseli)

5000 lumenów

pojedynczy chip DMD DLP

klasa ochrony IP5X, ochrona BenQ's Dust Guard Pro

20 000 godzin bez potrzeby konserwacji

wsparcie aplikacji wieloekranowych przez HDMI

elastyczność instalacji - soczewki mogą zostać umieszczone poziomo lub pionowo, można obracać o 360 stopni

Model LK952 kosztuje 5199 USD (ok. 19,5 tys. zł), a za LK953ST należy zapłacić 6499 USD (ok. 24 400 zł). Oba znajdują się już w sprzedaży.

LK953ST

Bezprzewodowy system prezentacji BenQ InstaShow WDC20

BenQ zaprezentowało także bezprzewodowy system prezentacji WDC20. Umożliwia on bezprzewodowe połączenia pomiędzy komputerem użytkownika a projektorem lub ekranem. Jest on kompatybilny z wszystkimi urządzeniami mobilnymi oraz systemami operacyjnymi. Może współpracować z każdy monitorem, panelem i projektorem wyposażonym w wyjście HDMI. Dedykowany jest do prowadzenia prezentacji podczas spotkań biznesowych. Umożliwia szyfrowanie AES 128-bit oraz korzystania z plug-n-play. Może obsłużyć do czterech różnych ekranów.

InstaShow WDC20 będzie dostępny od lutego 2019 roku w cenie 999 USD (ok. 3800 zł).