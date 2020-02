Benchmark Edge - jest o 10% szybsze od poprzedniej edycji

Odświeżona przeglądarka Microsoftu spotkała się z ciepłym przyjęciem użytkowników. Najnowsze testy pokazują, że nowe Edge jest zauważalnie wydajniejsze od poprzednika.

Przeglądarka Edge z silnikiem Chromium zadebiutowała 15 stycznia, a więc jak na razie nie ma jeszcze miesiąca. Mimo to w tak krótkim czasie wyprzedziła Internet Explorer w udziale na globalnym rynku i idzie do przodu. Witryna UL Benchmarks sprawdziła, jak wypadnie w jej benchmarku PCMark 10. Edge uzyskało w nim wynik 9631 punktów, co jest znacznie lepszym wynikiem, niż poprzedniej edycji (z silnikiem EdgeHTML). Wtedy odnotowano 8453 punktów. W praktyce oznacza to wydajność lepszą o 10%.

Testowano takie rzeczy, jak szybkość ładowania się witryn, streamowania materiałów wideo, ładowanie modeli 3D i grafik, dostęp do sklepów online. Podsumowując - jest nieźle, co daje dobre perspektywy w przyszłości i potwierdza dobry ruch Microsoftu. Jeśli nie znasz jeszcze nowego Edge - możesz w każdej chwili pobrać przeglądarkę z naszego serwera. Czy jednak stanie się ona realnym konkurentem dla dominującego Chrome? Jest na to szansa, ale muszą minąć jeszcze długie miesiące, nim to nastąpi. A w tym czasie wiele rzeczy może się zmienić.