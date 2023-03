Bestsellery z Action za mniej niż 50 zł [13.03.2023]

W sieci Action mnóstwo gadżetów i akcesoriów elektronicznych można kupić w niskich cenach. Zobacz, co ciekawego znajdziemy na półkach tego sklepu. Niektóre z nich to prawdziwa okazja.

Sieć Action zaskakuje nie tylko różnorodnym asortymentem, ale i niskimi cenami. Wybraliśmy najciekawsze gadżety, które kupicie w tym sklepie za mniej niż 50 zł. Co wybraliśmy? Sprawdź nasze zestawienie taniej elektroniki z Action. Koło cen tych produktów trudno przejść obojętnie. Zobacz, co wpadło nam w oko! Przedstawiamy najciekawsze bestsellery z Action za grosze, które są dostępne w ramach aktualnej oferty.

Słuchawki Philips

Są to słuchawki nauszne z kablem AUX o długości 2 m. Pasmo przenoszenia to 20 – 2000 Hz, a dynamika – 80 dB.

Zobacz również:

Cena: 39,99 zł

Myszka optyczna Prologic

Ma trzy przyciski. Podłączenie odbywa się za pośrednictwem kabla USB.

Cena: 9,95 zł

Ładowarka samochodowa Re-load

Służy m.in. do urządzeń nawigacyjnych, smartfonów i tabletów. Ma 12-24 wolty. Jest dostępna w różnych ładnych wariantach kolorystycznych pasujących do wnętrza samochodu.

Cena: 9,95 zł

Słuchawki dla dzieci Maxxter

Mają ograniczenie głośności do maks. 85 dB. Czas odtwarzania wynosi 3–4 godziny, a czas ładowania to ok. 2 godziny. Mają wbudowany mikrofon.

Cena: 42,95 zł

Kijek do selfie z Bluetooth 3w1 Maxxter

Regulacja długości wynosi od 20 do 70 cm. Sprawdzi się też jako statyw. Podłączenie odbywa się przez Bluetooth.

Cena: 17,49 zł

Mikrofon do karaoke

Można połączyć go ze smartfonem przez Bluetooth. Ma wbudowany głośnik. Dostępne są różne warianty.

Cena: 39,90 zł

Słuchawki Audiologic

Umożliwiają dzwonienie przez zestaw głośnomówiący za pomocą wbudowanego mikrofonu. Nie wymagają instalacji. Mają kabel o długości 1,2 metra i wtyk jack 3,5 mm.

Cena: 5,95 zł

Kabel micro USB Sologic

Producent zapewnia, że wytrzyma ponad 50 000 wygięć. Ma wygodną długość 1,5 metra.

Cena: 6,95 zł

Rysik Lab31

Działa na każdym ekranie dotykowym. Został wykonany z aluminium.

Cena: 4,27 zł

Słuchawki nauszne Roseland

Połączenie odbywa się przez Bluetooth. Czas odtwarzania wynosi 6 h, a czas ładowania – 2,5 h. Mają wbudowany mikrofon.

Cena: 49,95 zł

Głośnik bambusowy

Umożliwia 5 godzin odtwarzania przy pełnej baterii. Jest łatwy do przenoszenia. Do jego wykonania użyto drewna z certyfikatem FSC (drewno pozyskiwane w sposób zrównoważony).

Cena: 39,95 zł

Słuchawki Roseland

Mają wbudowany mikrofon oraz kabel o długości 1,2 metrów. Można je składać, by wygodnie przechowywać.

Cena: 34,95 zł

Myszka do gier Battletron

Została wyposażona w wysokiej jakości miedziany kabel o długości 1,5 m. Ma zmieniające kolory oświetlenie LED i wyjmowane ciężarki (4 x 6 g).

Cena: 32,95 zł

Głośnik Pulsar Harmony

Czas odtwarzania wynosi do 20 godzin. Możliwe jest połączenie za pomocą Bluetooth i USB.

Cena: 44,95 zł

Zestaw słuchawkowy do rozmów Trust Ziva

Mają regulowany mikrofon. Nadają się do komputera lub laptopa.

Cena: 17,95 zł

Równie tanie gadżety upolujesz też na AliExpress – koniecznie sprawdź! Jeśli w twoim mieście nie ma sklepu Action, zakupy z wysyłką z tej popularnej platformy sprzedażowej będą doskonałą alternatywą. Nasze typy najciekawszych gadżetów z tej platformy zebraliśmy tutaj.

W poszukiwaniu zaskakujących gadżetów z pewnością warto też zajrzeć na platformę sprzedażową Amazon. Ta popularna za granicą platforma sprzedażowa również w Polsce cieszy się coraz większym uznaniem. Zobacz moje najciekawsze (i najdziwniejsze) znaleziska na Amazon, bez których od teraz się nie obędziesz.

Polecamy także: Lidl: tanie akcesoria elektroniczne, których potrzebujesz – już od 19,99 zł!

Źródło: Action.pl