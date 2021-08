Beta Diablo 2 Resurrected wystartuje już w przyszłym tygodniu?

Możliwe, że właśnie poznaliśmy datę startu beta testów Diablo 2 Resurrected.

Diablo 2 Resurrected (fot. Blizzard Entertainment)

Już od kilku tygodni wiemy, że przed premierą Diablo 2 Resurrected otrzymamy jeszcze dwie fazy beta testów – zamkniętą i otwartą. Ta pierwsza przeznaczona będzie jedynie dla graczy, którzy złożyli zamówienie przedpremierowe na odświeżoną wersję klasyka. Otwarte testy wystartują nieco później i dostęp do nich otrzyma każdy chętny na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

W minionym tygodniu Blizzard poinformował, że beta testy odbywać się będą w weekendy. Dzięki temu większa liczba graczy będzie mogła bez problemów sprawdzić grę przed premierą, a twórcy wyłapią pomniejsze błędy i sprawdzą stabilność serwerów.

Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że beta testy Diablo 2 Resurrected odbędą się sierpniu. Możliwe jednak, że właśnie poznaliśmy konkretną datę premiery pierwszej (zamkniętej) fazy. W sklepie Microsoftu – MS Store, przez krótką chwilę widoczna była data startu beta testów. Z informacji, którą już usunięto, wynikało, że beta testy gry ruszą 17 sierpnia. Zanim zaczniecie planować swój wolny czas, to musimy was nieco zmartwić.

Choć 17 sierpnia wydaje się być wiarygodną datą, to wiemy już, że Blizzard oficjalnie ujawnił, iż beta testy odbędą się w weekend. Siedemnasty sierpnia to wtorek, oznaczać to może dwie rzeczy: deweloperzy odpowiedzieli na reakcje społeczności (która nie była zadowolona z weekendowych testów) bądź był to jedynie błąd strony Microsoftu.

Obecnie najbardziej prawdopodobne daty startu pierwszej fazy beta testów Diablo 2 Resurrected to 20/21 sierpnia lub 27/28 sierpnia. Na więcej konkretnych informacji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Możliwe jednak, że już w tym tygodniu Blizzard oficjalnie wyjawi nam datę startu bety.

