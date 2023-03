Beta Diablo 4 bez kupowania gry? To możliwe, ale nie dla wszystkich

Od jutra osoby, które zdecydowały się na zakup Diablo 4 przed premierą na dowolną platformę, będą mogły sprawdzić wersję beta gry. Co ciekawe, niektórzy bez pre-ordera także będą mogli zagrać. Jak to możliwe?

Już jutro rozpoczną się beta testy Diablo 4. Od godziny 17:00 czasu polskiego każdy, kto złożył zamówienie przedpremierowe, będzie mógł przez kilka dni sprawdzić nadchodzącą grę Activision Blizzard. Pierwsza tura testów potrwa od 17 do 20 marca. W tym czasie do dyspozycji dostaniemy 3 klasy postaci (Barbarzyńca, Czarodziejka oraz Łotrzyca). Wybraną postacią (lub każdą z osobna) będziemy mogli ukończyć Prolog oraz I Akt i rozwinąć postać do maksymalnie 25 poziomu. Co ważne, postępy z beta testów nie zostaną przeniesione do pełnej wersji gry.

Co ciekawe, niektórzy gracze, którzy nie kupili Diablo 4 w przedsprzedaży, także będą mieli okazję zagrać. Jak to możliwe? Na konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S możliwa będzie rozgrywka kooperacyjna dla dwóch osób w trybie kanapowym. W takiej sytuacji wystarczy, że dostęp do bety będzie miała tylko jedna osoba. Drugiej wystarczy konto w serwisie Battle.net. Co ciekawe, już w przypadku rozgrywki sieciowej dla maksymalnie 4 graczy, od każdego z nich będzie wymagane posiadanie uprawnień do bety.

Zobacz również:

W takiej sytuacji, jeśli gramy na konsoli, wystarczy, że jakiś nasz znajomy będzie brał udział w beta testach i zaprosi nas do siebie, abyśmy mogli wspólnie zagrać.

Jeśli jednak chcecie sami zagrać, to pozostaje kupno wersji przedpremierowej lub poczekanie tygodnia na w pełni otwarte testy, które rozpoczną się 24 marca.

Pełna wersja Diablo 4 zadebiutuje na rynku 6 czerwca. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5.