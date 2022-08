Beta iOS 16 - kiedy będzie dostępna i jak ją ściągnąć na każdy iPhone?

Publiczna beta najnowszego systemu iOS jest już dostępna. Sprawdzamy, jak ją zainstalować.

Spis treści

Podczas czerwcowego WWDC 2022 dowiedzieliśmy się w końcu, jak wygląda plan Apple na nadchodzący iOS 16. Niestety, mimo wyczekiwanej zapowiedzi, na nowy system przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać - zostanie on udostępniony dla wszystkich dopiero we wrześniu, wraz z premierą najnowszego iPhone'a 14.

Jednak najbardziej niecierpliwi i ciekawi użytkownicy mogą też skorzystać z możliwości wzięcia udziału w publicznych testach wersji beta tego systemu. Dzięki niej będziemy mogli przetestować większość nowych funkcji, a także przyczynić się do ich ulepszania przez raportowanie błędów i przesyłanie własnych przemyśleń dotyczących funkcjonalności.

Zobacz również:

Ciężko się też dziwić, że wiele osób nie może się doczekać na iOS 16. Przynosi on ze sobą szereg interesujących zmian i nowych funkcji. Jest to między innymi zupełnie nowy ekran blokady, który każdy będzie mógł dostosowywać do swoich upodobań. Ponadto mamy aktualizację Portfela, Map, wiele nowych możliwości bezpieczeństwa i prywatności. W całości te zmiany omawiamy w tym artykule.

Kiedy będzie dostępna beta iOS 16?

Fot. TechAdvisor

Na wspomnianym WWDC dowiedzieliśmy się, że gotowa wersja systemu zawita na iPhone'y już na jesieni. Padło też kilka słów o becie - tej mieliśmy spodziewać się w lipcu. Apple dotrzymało słowa i od 11 lipca możemy ściągnąć publiczną betę iOS 16.

Taki harmonogram był całkiem przewidywalny. Firma zazwyczaj udostępnia wersję testowe swojego najnowszego systemu operacyjnego dla iPhone'ów pomiędzy czerwcem i lipcem.

Jak zainstalować iOS 16 beta?

Instalacja bety iOS 16 jest dość prosta, jednak zanim do niej przystąpimy, warto pamiętać, z czym może się wiązać. Jako że nadal jest to wersja testowa systemu, mogą pojawić się w niej różnego rodzaju błędy - od małych glitchy graficznych, do dużych problemów skutkujących nawet koniecznością resetowania telefonu (albo nawet jego zepsuciem). Jeśli więc zdecydujemy się na zainstalowanie jej, musimy mieć na uwadze te błędy i za wszelką cenę zrobić najpierw kopię zapasową naszych danych.

Jeśli już zrobiliśmy kopię zapasową i jesteśmy zdecydowani, aby spróbować wersji testowej nowego systemu, oto jak go zainstalować:

Na naszym smartfonie wchodzimy na stronę beta.apple.com i wybieramy opcję Sign Up. Rejestrujemy się, korzystając z Apple ID, do którego przypisany jest smartfon, na którym chcemy zainstalować wersję beta. Wybieramy wersję oprogramowania testowego odpowiednią dla naszego urządzenia (w przypadku telefonu - iOS). Instalujemy na naszym telefonie Apple Beta Software Program. Należy w tym celu wejść na tę stronę i zalogować się za pomocą Apple ID. Po zakończeniu instalacji, telefon samodzielnie wykryje najnowszą wersję beta systemu i poinformuje nas o możliwości aktualizacji. Możemy też znaleźć ją samodzielnie w karcie Ustawienia ->Ogólne->Uaktualnienia.

Czy beta iOS 16 jest dostępna na mój telefon?

Fot. Apple

Publiczna wersja beta najnowszego systemu Apple dostępna jest dla wszystkich urządzeń, dla których ma pojawić się stabilna wersja tego systemu. Oznacza to, że wszystkie telefony z poniższej listy mogą testować nadchodzący system:

iPhone SE 2022

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

Oczywiście nie znajdziemy tutaj klasyków producenta, czyli iPhone'a 6s, 6s Plus, 7 oraz 7 Plus. Te telefony nie otrzymają aktualizacji do kolejnej wersji systemu, nie mamy więc możliwości testowania na nich także wersji testowej.