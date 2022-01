Beta testy Google Play na Windows ruszyły! Pierwsi użytkownicy już grają

O tym, że Google Play pojawi się na Windows 10 i Windows 11 wiadomo już od tygodni. Tym razem nie chodzi o zapowiedź - beta testy naprawdę ruszyły!

Podczas ceremonii The Game Awards, które odbyło się pod koniec 2021 roku, przedstawiciele firmy Google niespodziewanie ogłosili, że dostarczy sklep Play dla Windows 10 oraz Windows 11. Co ciekawe, w tym celu nie potrzebowała błogosławieństwa Microsoftu czy producentów emulatorów. Opierając się na słowach, które padły podczas gali, firma ma zająć się projektem od początku do końca.

Od 2022 roku gracze będą mogli korzystać ze swoich ulubionych gier z Google Play na większej ilości urządzeń i bez problemu przeskakiwać pomiędzy telefonem, tabletem, Chromebookiem i urządzeniem z Windows. Nie możemy się doczekać udostępnienia naszej platformy dla graczy korzystających z różnych systemów. W przypadku Windows planujemy natywną aplikację, której będziemy dystrybutorem. Jest ona przewidziana dla Windows 10 i 11. Nie planujemy streamingu gier - mówiono.

Teraz jednak firma Google w końcu uruchomiła pierwszą wersję beta. Użytkownicy w wybranych regionach mogą zarejestrować się w Google Play Games, skąd następnie mogą uruchomić 12 gier na swoich komputerach z systemem Windows 10 i Windows 11. Aktualnie krajami, w których usługa jest dostępna, są: Hongkong, Tajwan i Korea Południowa. Oczekuje się, że w niedługim czasie platforma pojawi się także w innych rejonach.

Zobacz również:

By uruchomić takie gry jak Asphalt 9, Gardenscapes i Homescapes, użytkownicy muszą posiadać komputer z co najmniej ośmiordzeniowym procesorem, umiarkowanie wydają kartą graficzną, 8 GB pamięci RAM oraz 20 GB pamięci SSD.