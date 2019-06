Bethesda na E3 2019: Doom Eternal i kilka ciekawych tytułów

Microsoft zaprezentował kilkanaście tytułów na rozpoczęcie E3, a po nim Bethesda pokazała kilka interesujących produkcji, w tym Doom Eternal.

Spis treści

Fallout 76

Prowadzący konferencje Todd Howard wyszedł na scenę i złożył przeprosiny Fallout 76 za stan gry, mówiąc: "pracujemy nad tym, a wy możecie cały czas grać". Wszystko ma być poprawione, ale kiedy - tego nie powiedział.

Potem przeszedł do rozszerzenia, które przygotowała Bethesda - nazywa się Wastelanders. Dodaje nowe postacie do gry, zadania oraz drzewka dialogów. Czyżby producent chciał zatrzeć dodatkami fatalne wrażenie, jakie towarzyszyło debiutowi Fallout 76? Wraz z rozszerzeniem pojawi się tryb battle royale na 52 osoby, wraz z systemem perków. Ogłoszono równocześnie, że gra będzie dostępna w darmowej wersji trial od 10 - 17 czerwca.

Ghostwire Tokyo

Ghostwire Tokyo to produkcja studia Tango. I zapowiada się intrygująco, co prezentuje poniższy trailer. Tokio nawiedzają demony, które sprawiają, że ludzie po prostu... znikają. Trochę Everybody’s Gone w połączeniu z The Evil Within. Może być całkiem ciekawie.

Elder Scrolls Online

Elder Scrolls Online otrzymało niedawno rozszerzenie Elseweyr, a na E3 zaprezentowano... jego trailer. Jak zwykle ma poziom dobrego filmu kinowego, ale - zainteresowani już dawno poznali to rozszerzenie, więc działanie wydawcy jest nieco dziwne.

Commander Keen

Commander Keen to wskrzeszenie postaci ze starszych gier id Software - ale jedynie w wersji mobilnej. Kreskówkowo, kolorowo - do zabicia czasu jak znalazł.

Rage 2

Rage 2 ma trailer znacznie lepszy, niż sama rozgrywka. Czy tak będzie w przypadku nadchodzącego rozszerzenia Rise of the Ghosts? Dodaje mechy, nową frakcję przeciwników, nowy region do eksploracji i sporo nowych pojazdów.

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood czyli siostry B. w akcji. Produkcja nie prezentuje się jak odcinanie kuponów od podstawki, bardziej jak całkiem udana, oryginalna pozycja.

Deathloop

Tak, również nie słyszeliśmy wcześniej o Deathloop. Ale trailer zapowiada coś ciekawego - skojarzenia z Dishonored są nieuniknione.

Doom Eternal

No i w końcu tytuł, na który wszyscy czekali, czyli Doom Eternal. Co tu dużo mówić - Doom. Po prostu Doom. A protagonista ma na imię... Doomslayer.