Bethesda rozdaje Fallout 76 na Steam za darmo

Bethesda zdecydowała się na miły gest dla fanów postapokaliptycznego uniwersum serii Fallout. Z okazji zbliżającego się rozszerzenia Wastelanders, każdy posiadacz Fallout 76 na PC otrzyma wersję na Steam za darmo.

Wydany w 2018 roku Fallout 76 okazał się raczej nieudanym eksperymentem. Na szczęście Bethesda nie ma zamiaru pogrzebać krytykowanego projektu. Wręcz przeciwnie, już niebawem, bo 14 kwietnia zostanie udostępnione ogromne rozszerzenie Wastelanders, które można traktować jako Fallout 76 2.0. Ilość zmian i nowości, które wprowadzi aktualizacja przytłacza. Możemy liczyć na nową kampanię, powrót "żywych" NPC, nowych przeciwników, bronie, miejscówki i wiele więcej.

Kilka tygodni temu Bethesda poinformowała, że wraz z premierą Wastelanders, Fallout 76 zawita na platformę Steam. Przypomnijmy, że do tej pory gra była dostępna wyłącznie na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz PC (Bethesda Launcher). Dzisiaj natomiast dowiedzieliśmy się, że każdy posiadacz PC-towej wersji gry otrzyma kopię na Steama za darmo.

Wszystko co musicie zrobić, aby otrzymać darmową wersję gry, to połączyć swoje konta Bethesda.net i Steam przed 13 kwietnia. Pamiętajcie jednak, żeby przed "przejściem" na nową platformę wykorzystać całą walutę premium (Atomy). Bethesda podkreśla, że nie będzie można przenieść zarówno Atomów, jak i członkostwa Fallout 1st pomiędzy poszczególnymi wersjami gry. Na szczęście, zachowacie wszystkie zakupione do tej pory przedmioty.

