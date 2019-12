Bethesda "uśmierca" grę karcianą The Elder Scrolls Legends i jednocześnie zapowiada nowości do The Elder Scrolls Online

Bethesda postanowiła jeszcze przed zakończeniem bieżącego roku zrewidować swoje plany rozwoju. Sporych zmian doczekają się sympatycy marki The Elder Scrolls.

Na temat kolejnej pełnoprawnej odsłony serii gier RPG - The Elder Scrolls, wciąż wiemy niewiele. Pewne jest, że takowa produkcja powstaje, ale poza krótkim teaser, który Bethesda zaprezentowała w ubiegłym roku, nie pokazano nic więcej. Sympatycy uniwersum, w oczekiwaniu na The Elder Scrolls 6, mogą zagrywać się w inne produkcje, których akcja dzieje się w tym fantastycznym świecie, jak np. The Elder Scrolls Legends oraz The Elder Scrolls Online. Niestety, w przypadku tej pierwszej produkcji nie będą oni mogli już liczyć na nową zawartość.

Bethesda oficjalnie poinformowała, że wstrzymuje, "na czas nieokreślony", prace nad dalszym rozwojem gry karcianej The Elder Scrolls Legends. Oznacza to, że gracze nie otrzymają już nowych przygód i dodatków, a co za tym idzie kart. Jeszcze niedawno twórcy zapowiadali, że przed końcem tego roku do gry trafi nowe rozszerzenie. Oczywiście jest już to nieaktualne. Choć producent nie ujawnił tego oficjalnie, to możemy śmiało założyć, że zapowiedziane w zeszłym roku wersje gry na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch zostały anulowane. Powód zaprzestania wsparcia dla gry nie został ujawniony.

Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, że Bethesda nie zamiera wyłączyć serwerów produkcji, a więc gracze wciąż będą mogli toczyć ze sobą pojedynki i dopracowywać swoje talie. Trudno jednak wierzyć, że bez oficjalnego wsparcia, nawet najbardziej zaangażowani gracze będą chcieli kontynuować zabawę w The Elder Scrolls Legends.

Znacznie lepsze wieści otrzymali sympatycy The Elder Scrolls Online. Bethesda wraz z twórcami - ZeniMax Online Studios, poinformowała, że 16 stycznia podczas HyperX Esports Arena w Las Vegas zostanie zaprezentowany nowy dodatek do tej przebojowej gry MMORPG. Co więcej, już 12 grudnia podczas The Game Awards, Bethesda ujawni nowy, w pełni renderowany zwiastun produkcji.

W sieciowej odsłonie serii The Elder Scrolls dobiega właśnie koniec tzw. sezonu smoka. Ostatnie rozszerzenie do gry - Dragonhold, zadebiutowało w październiku bieżącego roku. The Elder Scrolls Online jest obecnie dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.