Better Call Saul - kiedy 11 odcinek na Netflix?

Zastanawiasz się, kiedy na Netflix pojawi się 11 odcinek Better Call Saul? Odpowiadamy

Za nami już 10 odcinków finałowego sezonu Better Call Saul, który został podzielony na dwie części. Co ciekawe nadchodzący epizod będzie nosił nazwę Breaking Bad, co sugeruje, że nareszcie w serialu zobaczymy Waltera i Jessiego. Przypomnijmy, że w przypadku serialu Breaking Bad, odcinek, w którym po raz pierwszy pojawił się Saul Goodman, nazywał się właśnie Better Call Saul. Nie jest to więc przypadek.

W USA 11 odcinek będzie miał premierę we wtorek 1 sierpnia. Zgodnie z zapowiedziami Netflixa, na polskiej platformie powinien pojawić się dzień później, czyli 2 sierpnia. Zapewne będziemy jednak świadkami podobnej sytuacji jak w przypadku kilku poprzednich epizodów. Wtedy nowy odcinek rzeczywiście był dostępny, ale jedynie w angielskiej wersji językowej (po zmianie języka profilu na angielki). Oznacza to, że 11 epizod Better Call Saul z polskimi napisami lub lektorem obejrzymy dopiero 3 lub nawet 4 sierpnia.

Harmonogram premier odcinków 6 sezonu Better Call Saul