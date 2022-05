"Better Call Saul" ze spin-offem! Tego się nie spodziewacie! Będzie uniwersum "Breaking Bad"?

Zakończyła się emisja pierwszej części 6 sezonu "Better Call Saul", ale to nie znaczy, że czeka Was długie rozstanie z Saulem Goodmanem aka Jimmy'm McGillem. AMC przygotowało bowiem nietypowy spin-off serialu, a w planach ma już kolejne.

fot. https://www.instagram.com/bettercallsaulamc/