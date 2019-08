Beyond a Steel Sky na pierwszym materiale z rozgrywką!

Kontynuacja kultowej gry przygodowej - Beneath a Steel Sky, doczekała się pierwszego materiału prezentującego nam rozgrywkę.

Beneath a Steel Sky to niezwykle udana gra przygodowa z 1994 roku przygotowana przez studio Revolution Software (seria Broken Sword). Po 25 latach twórcy zdecydowali się na powrót do swojego niezwykłego cyberpunkowego świata i w marcu tego roku zapowiedzieli oficjalną kontynuację pod tytułem Beyond a Steel Sky. Redakcja serwisu IGN opublikowała właśnie pierwszy gameplay produkcji.

W Beyond a Steel Sky po raz kolejny wcielimy się w Roberta Fostera, na którego czekają nowe przygody i zagadki. Wśród twórców gry ponownie znaleźli się Charles Cecil - założyciel Revolution Software, oraz rysownik komiksów Dave Gibbons (m.in. Watchmen). Beyond a Steel Sky zaoferuje nam oprawę audio-wizualną dostosowaną do dzisiejszych standardów, w pełni otwarty świat oraz, jak zapowiadają twórcy, inteligentną i pełną humoru opowieść, która zadowoli zarówno weteranów Beneath a Steel Sky, jak i nowych graczy.

Jakby tego było mało, oprócz materiału z rozgrywką otrzymaliśmy również nowy zwiastun produkcji.

Beyond a Steel Sky zmierza na PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz wybrane urządzenia z systemem iOS (Apple Arcade). Gra powinna zadebiutować jeszcze w tym roku.

źródło: ign.com