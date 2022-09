Bez litości! Krytycy o Cobra Kai 5 – przegląd recenzji

Cobra Kai to serialowa kontynuacja kultowego cyklu z lat 80., czyli Karate Kid. Cztery sezony serialu cieszyły się wielką popularnością na Netfliksie i zebrały bardzo przychylne recenzje krytyków. Nic dziwnego, że oczekiwania związane z Cobra Kai 5 są bardzo duże. Fani są szczególnie ciekawi, jak potoczy się rozgrywka między skonfliktowanymi szkołami karate, ale wszyscy czekają też na rozwinięcie wątku ojca Miguela, rozwikłanie miłosnego trójkąta z Sam w roli głównej czy ciąg dalszy relacji Robby-Johnny. Jak więc prezentuje się Cobra Kai 5?

Jak na razie odbiór piątego sezonu serialu Netflixa jest dość entuzjastyczny. Recenzenci chwalą Cobra Kai 5 głównie za rozwój bohaterów, aktorstwo i umiejętną zabawę konwencją.

Zobacz również:

Molly Edwards, Games Radar

Tory (Peyton List) jest częścią doskonałej opowieści, która sprawia, że [bohaterka] staje się bardziej zniuansowaną niż kiedykolwiek. Jej niepokój z powodu Silvera oszukującego w All Valley, w połączeniu z nowo odkrytą odpowiedzialnością w relacji mentor-podopieczny z Devon (Oony O'Brien) sprawia, że ​​Tory okazuje się jedną z najciekawszych postaci sezonu. List daje mocny występ, który wydobywa wojowniczy charakter bohaterki. Ten sezon naprawdę należy do Tory.

Relacje między Johnnym, Robbym i Miguelem po wyjeździe do Meksyku są również znakomicie prowadzone: drażliwe kwestie rodziny i przebaczenia mają odpowiedn ciężar emocjonalny – ale z klasycznym twistem w stylu Cobra Kai – i śledzenie drogi, którą przechodzi Robby jest kolejną atrakcją tego sezonu.

Silverowi pozwolono uwolnić całą jego nikczemną wspaniałość, a Griffith znów gra go jako prawdziwą, zniuansowaną osobę, a nie komiksowego złego gościa, co czyni go jeszcze bardziej złowrogim.