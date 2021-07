Bez szans na Rainbow Six Siege 2. "Nie tego chcą gracze" twierdzi Ubisoft

Rainbow Six Siege raczej nie doczeka się w najbliższej przyszłości kontynuacji. Zdaniem Ubisoftu "nie leży to w interesie graczy".

Sieciowa taktyczna strzelanka - Rainbow Six Siege jest z nami już niemal 6 lat. Pytanie o pełnoprawną kontynuację nie jest zatem bezpodstawne, szczególnie w obliczu zapowiedzianego niedawno spin-offa - Rainbow Six Extraction. Leroy Athanassof - dyrektor kreatywny Rainbow Six Siege, przyznał podczas ostatniej sesji AMA (ask me anything) na Reddit, że francuski producent nie ma w planach stworzenia pełnoprawnej kontynuacji bowiem "nie tego chcą gracze" i byłoby to wymierzone przeciwko nim.

Siege to gra, która ewoluuje. Siege przyszłości będzie się drastycznie różnić od dzisiejszego Siege, do tego stopnia, że moglibyśmy je nazwać Siege 2. Jako zespół wierzymy jednak, że możemy wprowadzać te zmiany stopniowo, w ramach obecnego Siege. Siege 2 oznaczałoby nową grę, nowe środowisko, prawdopodobnie nowy ekwipunek i być może nowy zespół deweloperów. Nie sądzimy, że to jest to, co jest potrzebne dla społeczności. Zależy nam na waszym czasie poświęconym grze, nie chcemy przenosić was do nowej. Zamiast tego, chcemy chronić Waszą "inwestycję" i podnosić jej wartość poprzez ulepszanie Waszego obecnego "domu" (którym jest Siege). To jak remont starego domu, aby był nowoczesny, lśniący i atrakcyjny. - Leroy Athanassof, Ubisoft

Dyrektor kreatywny Rainbow Six Siege potwierdził zatem to, co włodarze Ubisoftu podkreślali już niejednokrotnie - Rainbow Six Siege będzie grą rozwijaną przez długie lata. Sympatycy produkcji mogą zatem liczyć na kolejne aktualizacje i zmiany, a nawet dodatkowe produkcje, które wykorzystają i rozwiną popularną markę. Kolejnej odsłony nie dostaniemy jednak w najbliższych latach (o ile w ogóle).

