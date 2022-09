Bez tego urządzenia z Lidla już niebawem ani rusz! Najwyższa pora, by kupić [06.09.2022]

W Lidlu dostępne jest urządzenie bardzo przydatne w nadchodzących miesiącach. W dodatku w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeśli jeszcze tego nie masz, najwyższa pora się zaopatrzyć.

W Lidlu, obok stałego asortymentu, znajdziemy też oferty specjalne oraz promocje adekwatne do pory roku. Tak też jest tym razem – odkryliśmy, że w ofercie Lidla są oczyszczacze powietrza, idealne na nadchodzące miesiące, gdy możemy spodziewać się smogu. Naszą uwagę przykuł szczególnie jeden z nich. Jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie ma funkcje i czy warto kupić to urządzenie.

SANITAS Oczyszczacz powietrza z funkcją jonizacji SLR 205, 60 W

Oczyszczacz ten ma trzystopniową dmuchawę. Zadbano także o możliwość włączenia funkcji jonizacji do oczyszczania powietrza. Urządzenie ma też timer, który można ustawić na 2, 4 lub 8 godzin pracy. Nie zapomniano nawet o cichym trybie nocnym, w którym następuje wygaszenie panelu obsługi.

Zobacz również:

Ważnym atutem tego typu sprzętów jest oczywiście kwestia filtra. W tym modelu mamy trójwarstwowy system filtracji: filtr wstępny, filtr z aktywnym węglem oraz filtr HEPA H13 (deklarowana przez producenta skuteczność wynosi 99,95%). Dodatkowym ułatwieniem jest wskaźnik wymiany filtra. Ten oczyszczacz nadaje się do oczyszczenia powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 26 mkw. Przepływ powietrza wynosi nie więcej niż 110 m sześc. na godzinę. Moc tego modelu to 60 W.

Oczyszczacz powietrza SANITAS nie jest chwilowo dostępny w sklepie internetowym Lidl. Warto jednak zaglądać na wirtualne półki tego dyskontu, bo wyprzedane sprzęty często pojawiają się tam ponownie. Oczyszczacz powietrza był dostępny pod tym linkiem w cenie 449 zł.

Polecamy też: Nowości w Biedronce – aż żal nie kupić, jak taka cena