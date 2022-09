Bez tego urządzenia z Lidla już niebawem ani rusz! Najwyższa pora, by kupić [21.09.2022]

W Lidlu dostępne jest urządzenie bardzo przydatne w nadchodzących miesiącach. W dodatku w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeśli jeszcze tego nie masz, najwyższa pora się zaopatrzyć.

W Lidlu, obok stałego asortymentu, znajdziemy też oferty specjalne oraz promocje adekwatne do pory roku. Tak też jest tym razem – odkryliśmy, że w ofercie Lidla są m.in. oczyszczacze powietrza, idealne na nadchodzące miesiące, gdy możemy spodziewać się smogu. Naszą uwagę przykuł szczególnie jeden z nich, oferowany w bardzo atrakcyjnej cenie. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie ma funkcje i czy warto kupić to urządzenie, a także jak obecnie wygląda jego dostępność.

SANITAS Oczyszczacz powietrza z funkcją jonizacji SLR 205, 60 W

Oczyszczacz ten ma trzystopniową dmuchawę. Zadbano także o możliwość włączenia funkcji jonizacji do oczyszczania powietrza. Urządzenie ma też timer, który można ustawić na 2, 4 lub 8 godzin pracy. Nie zapomniano nawet o cichym trybie nocnym, w którym następuje wygaszenie panelu obsługi.

Ważnym atutem tego typu sprzętów jest oczywiście kwestia filtra. W tym modelu mamy trójwarstwowy system filtracji: filtr wstępny, filtr z aktywnym węglem oraz filtr HEPA H13 (deklarowana przez producenta skuteczność wynosi 99,95%). Dodatkowym ułatwieniem jest wskaźnik wymiany filtra. Ten oczyszczacz nadaje się do oczyszczenia powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 26 mkw. Przepływ powietrza wynosi nie więcej niż 110 m sześc. na godzinę. Moc tego modelu to 60 W.

Uwaga! Oczyszczacz powietrza SANITAS nie jest chwilowo dostępny w sklepie internetowym Lidl. Warto jednak zaglądać na wirtualne półki tego dyskontu, bo wyprzedane sprzęty często pojawiają się tam ponownie. Ponadto, być może do oferty trafią inne modele o podobnych funkcjach – warto to monitorować. Oczyszczacz powietrza był dostępny pod tym linkiem w cenie 449 zł.

Warto zwrócić też uwagę na:

SILVERCREST Osuszacz powietrza SLE 320 D5, 20 l

wydajność odwilżania: do 20 l w ciągu 24 godzin

4 programy:

suszenie prania (silny wentylator i wydajność odwilżania)

wilgotność docelowa (ustawiana wstępnie od 30% do 80%, a także praca ciągła)

funkcja wentylacji (bez odwilżania)

tryb pracy automatycznej i sterowanej czasowo (regulowany do 24 godzin)

duży zbiornik na wodę z okienkiem kontrolnym (pojemność: ok. 6,5 l)

panel obsługi z wyświetlaczem LED: m.in. wyświetlacz trybu pracy, timer, docelowa wilgotność powietrza, aktualna wilgotność powietrza, temperatura

z wymiennym i nadającym się do prania filtrem

sygnał ostrzegawczy w przypadku pełnego zbiornika na wodę

z ochroną przed przelaniem

przyłącze dla węża do stałej pracy za pomocą załączonego węża odpływowego (ok. 30 cm) albo węża ogrodowego

automatyczna funkcja odmrażania

z 4 kółkami transportowymi i praktycznymi uchwytami wpuszczanymi

Cena: 749 zł

Silvercrest Personal Care Ultradźwiękowy dyfuzor zapachowy SAD 12 E4/F5 ze zmianą światła

wytwarza przy pomocy ultradźwięku delikatną, chłodną mgiełkę

z nastrojową zmianą światła

idealny jako nawilżacz powietrza dla przyjemnego klimatu w pomieszczeniu

poprzez dodanie olejków aromatycznych można używać jako odświeżacz powietrza

z jednym olejkiem aromatycznym o uspokajającym zapachu lawendy (10 ml)

z jednym olejkiem aromatycznym o błogim zapachu drzewa sandałowego (10 ml)

2 przełączniki do sterowania grą świateł LED (1. przełącznik do włączania i wyłączania oraz mgły i światła w trybie zmiany barw, 2. przełącznik do mgły z barwą światła lub mgły bez światła)

automatyczne wyłączanie w przypadku pustego zbiornika na wodę

w zestawie zasilacz i praktyczny pojemnik z miarką

długość kabla: 180 cm

trójkątny:

pojemność: maks. 80 ml

czas pracy: ok. 3 godzin

okrągły:

pojemność: maks. 120 ml

czas pracy: ok. 4 godzin

Cena: 74,90 zł

Ledvance Oczyszczacz powietrza z lampą UV-C

przenośne urządzenie odpowiednie do stosowania w małych pomieszczeniach czy samochodach

wygodne zasilanie przez port USB

niezawodna dezynfekcja bez użycia środków chemicznych dzięki zastosowaniu technologii LED UV-C

eliminuje nawet 99,9% wirusów i bakterii, w tym SARS-CoV-2 (COVID19)

oczyszcza powietrze dzięki trzystopniowej dezynfekcji przy użyciu diod LED VIOLEDS UVC i filtra HEPA (H13)

oczyszcza powietrze z pyłków i kurzu

poprawia jakość powietrza, usuwając nieprzyjemne zapachy i dym papierosowy

możliwość wyboru 3 poziomów oczyszczania powietrza: niski, średni, wysoki

posiada złącze USB

Cena: 130,34 zł

SILVERCREST Ultradźwiękowy szklany dyfuzor zapachowy 3D

ultradźwiękowy szklany dyfuzor zapachowy z efektem 3D

harmonijne oświetlenie dzięki fascynującemu efektowi fajerwerków 3D

z nastrojową zmianą światła

wytwarza przy pomocy ultradźwięku delikatną, chłodną mgiełkę

idealny jako nawilżacz powietrza dla przyjemnego klimatu w pomieszczeniu

po dodaniu olejków aromatycznych (w zestawie 2x olejek aromatyczny po 10 ml) możliwość stosowania jako odświeżacz powietrza o zapachu trawy cytrynowej i lawendy

z timerem (0,5 h / 1 h / 2 h / 3 h)

automatyczne wyłączanie w przypadku pustego zbiornika na wodę

w komplecie zasilacz i praktyczny pojemnik z miarką

Cena: 99 zł

SILVERCREST Dyfuzor zapachowy

z klimatycznym oświetleniem

poprzez dodanie olejków zapachowych lub eterycznych można używać jako odświeżacza powietrza (olejek nie jest zawarty w zestawie)

za pomocą ultradźwięków wytwarza delikatną i chłodną mgiełkę

automatyczne wyłączanie w przypadku pustego zbiornika na wodę

światło o 3 stopniach natężenia zapewniające relaksującą atmosferę

przełącznik 3-stopniowy do sterowania światłem LED

pojemność: maks. 100 ml

czas pracy: ok. 7 h

kryształ soli: 500 g kryształków soli

w zestawie: zasilacz i praktyczny pojemnik z miarką

Cena: 99 zł

