Bezlusterkowiec OM-D E-M1 Mark III - najnowszy model Olympusa dla zaawansowanych fotografów

Olympus wprowadza na rynek nowy aparat bezlusterkowy. Model OM-D E-M1 Mark III cechuje się procesorem obrazu TruePic IX, ale to nie jedyna jego zaleta.

Marka Olympus reklamuje bezlusterkowca OM-D E-M1 Mark III (który jest ulepszoną wersją modelu E-M1 Mark II sprzed trzech lat) hasłem: "najlepsza na świecie stabilizacja obrazu, nowy procesor, szybki i precyzyjny autofokus oraz funkcje dla zaawansowanych fotografów". Zastosowano w nim procesor obrazu TruePic IX, korzystający z udoskonalonego algorytmu autofokusa. Ma to umożliwić możliwość wykrywania mało widocznej twarzy. Kolejna warta uwagi funkcja to wbudowana, optyczna stabilizacja obrazu, działająca z wszystkimi obiektywami systemu mikro 4/3. Korpus aparatu został wykonany ze stopu magnezu. W połączeniu ze szczelnością daje to temu modelowi całkowitą odporność na pył, mróz i zachlapania. Aby wykonywać zdjęcia w ekstremalnych warunkach, wprowadzono ultradźwiękowy filtr Super Sonic Wave Filter. Za pomocą wibracji (30 tys. drgań na sekundę) powinien usunąć wszelkie zabrudzenia z matrycy.

Na OM-D E-M1 Mark III powinni zwrócić uwagę miłośnicy robienia zdjęć nocnego nieba. Tryb Starry Sky AF umożliwia ustawienie ostrości na najmniejsze gwiazdy świecące na niebie. Ponadto mamy znane z innych modeli Olympus funkcje, jak Live Composite i Pro Capture. Olympus OM-D E-M1 Mark III znajdzie się w przedsprzedaży 12 lutego, a korpus kosztuje 7960 zł. Do regularnej sprzedaży wchodzi pod koniec lutego b.r.

M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO

Dostępne będą też zestawy z obiektywami. Pierwszy z nich to M.Zuiko Digital ED 12-45 mm F4.0 PRO. Jest to obiektyw kompaktowy, oferujący duży zakres ogniskowych: od szerokiego kąta 24 mm do tele 90 mm (ekwiwalent dla formatu 35 mm). Zastosowanie w nim powłok ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) ma gwarantować użytkownikom wysoką jakość optyczną i znaczną redukcję elementów psujących obraz, jak np. aberracje. Obiektyw jest kompatybilny z każdym aparatem serii OM-D oraz Olympus PEN, a także z aparatami systemu mikro 4/3 innych producentów. Obiektyw będzie kosztował 2 799 zł i znajdzie się w sprzedaży pod koniec marca. Zestaw, na który składa się aparat Olympus OM-D E-M1 Mark III z obiektywem M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO został wyceniony na 12 790 zł.

Drugi proponowany obiektyw to M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO. Tutaj jego cena wraz z aparatem wynosi 10 990 zł.