Bezpieczeństwo, a praca zdalna? Sprawdź, jakie technologie Cię ochronią.

Wielu użytkowników zapomina o bezpieczeństwie podczas pracy zdalnej. Nie bez powodu większość korporacji korzysta ze specjalnie zaprojektowanych laptopów. Zobacz, jak odpowiedni komputer przenośny ochroni Cię przed cyberatakami oraz kradzieżą danych.

Praca zdalna to obecnie jeden z najpopularniejszych tematów 2020 roku. Sytuacja epidemiologiczna na całym świecie spowodowała, że większość firm wysłała swoich pracowników do domów. Biura z dnia na dzień opustoszały, a sprzęt komputerowy oraz działy IT w firmach stanęły w obliczu wielkiego problemu. Praca w trybie zdalnym z dala od zabezpieczonej sieci lokalnej LAN i serwerów organizacji niesie za sobą ryzyko wycieku danych oraz naruszenia zasad bezpieczeństwa.

HP EliteBook x360 1030

Przez pierwsze tygodnie Home Office mógł wydawać się miły i przyjemny. Niestety szybko okazało się, że praca z domu nie do końca jest tym, o czym marzyliśmy, a na dodatek okazało się, że użytkownicy nie posiadają odpowiedniego miejsca oraz sprzętu do pracy z domu.

Dodatkowym ryzykiem pracy zdalnej jest wykorzystanie jednego komputera do celów służbowych i prywatnych. Gdy dodamy do tego łączenie się z własnej (często słabo zabezpieczonej) sieci wykorzystującej tani sprzęt sieciowy, szybko okaże się, że praca zdalna może mieć opłakane w skutkach konsekwencje. Nie mowa tu o spadku produktywności pracowników, ale utracie danych czy ryzyku wprowadzenia wirusa do komputerów służbowych oraz serwerów organizacji.

Na szczęście praca zdalna nie jest wymysłem 2020 roku, a producenci od lat posiadają w swoich ofertach biznesowe konstrukcje, które zostały projektowane pod kątem zwiększonego bezpieczeństwa danych i zachowania prywatności użytkowników.

Dziś na przykładzie komputerów HP z serii Elite pokazujemy, jak odpowiedni komputer przenośny jest w stanie zabezpieczyć nasze cyfrowe życie.

HP Elite - bezpieczeństwo danych i aplikacji przede wszystkim

Firma Hewlett Packard od lat produkuje komputery dla użytkowników domowych oraz odbiorców instytucjonalnych. Dziś zajmiemy się laptopami HP Elite, które dedykowane są dla biznesu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakupił je prywatny użytkownik.

Laboratorium bezpieczeństwa HP

Rodzina HP Elite składa się z komputerów oferujących dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, które sprawiają, że są to jedne z najbezpieczniejszych konstrukcji na rynku. Kluczem do sukcesu jest wieloletnie doświadczenie w produkcji laptopów, bliska współpraca z firmą Microsoft oraz dokładna analiza rynku. Efektem tych działań są komputery takie, jak testowany przez nas HP Elite Dragonfly.

HP Sure - zaawansowany system zabezpieczeń gwarantuje bezpieczną pracę

Komputery HP z rodziny Elite posiadają wiele elementów dodatkowych, które zgromadzono w system HP Sure. Laptopy EliteBook wyposażono w kompleksowy system zabezpieczeń na poziomie sprzętowym, w oprogramowaniu układowym BIOS/UEFI oraz w systemie operacyjnym Windows 10 Pro, które bez problemu radzą sobie ze złośliwym oprogramowaniem i próbami wyłudzenia danych.

HP Sure Start - kompleksowa ochrona podczas uruchomiania systemu

Rozwiązanie HP Sure Start to element, który odpowiedzialny jest za ochronę oraz automatyczne uleczanie oprogramowania układowego BIOS. W przypadku próby naruszenia zabezpieczeń HP Sure Start automatycznie przywraca oprogramowanie układowe do stanu sprzed ataku.

HP Sure Start

HP Sure Start jest domyślnie uruchomiony i zapewnia ochronę podczas uruchamiania systemu operacyjnego. Co ważne rozwiązanie to nie wpływa negatywnie na czas rozruchu komputera.

HP Sure Run - wzmocnione zabezpieczenie krytycznych procesów

HP Sure Run to komponent, który dodatkowo chroni komputer przed złośliwym oprogramowaniem. Podczas próby ataku Sure Run zapewnia nieprzerwane działanie krytycznych procesów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu operacyjnego. Wirus komputerowy nie jest w stanie zdalnie zdezaktywować HP Sure Run, ponieważ rozwiązanie to działa z wykorzystaniem wbudowanego w komputer i odizolowanego od sieci kontrolera HP Endpoint Security.

Kontroler HP Endpoint Security Controller

HP Sure Click - dodatkowo ochrona przed zagrożeniami czyhającymi w sieci

Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś otrzymać fałszywą wiadomość e-mail z wbudowanym wirusem. Część użytkowników z pewnością nieświadomie go otworzyła i naraziła się na utratę danych i naruszenie zabezpieczeń. Niestety nowe wirusy wykorzystujące AI, coraz lepiej podszywają się pod prawdziwych ludzi, co utrudnia ich wykrycie.

HP Sure Click

HP Sure Click to rozwiązanie, które zabezpiecza nas przed złośliwym oprogramowaniem znajdującym się w internecie oraz załącznikach pobranych z sieci. Sure Click jest w stanie wyizolować aplikacje i odpalić je w specjalnych kontenerach przechwytując jednocześnie złośliwe oprogramowanie i usuwając je po zamknięciu programu.

Dzięki HP Sure Click ryzyko zakażenia komputera wirusem umieszczonym w wiadomości e-mail spada aż o 90% w stosunku do komputera nie posiadającego tego rozwiązania. HP Sure Click chroni nas także przed zakażonymi plikami pakietu Microsoft Office oraz PDF.

HP Sure Sense - inteligentny antywirus w walce z nowoczesnymi wirusami

Do zwalczania coraz bardziej wyrafinowanych wirusów potrzebne jest inteligentne oprogramowanie antywirusowe. HP Sure Sense wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia oraz technologie sieci neuronowych, aby na bieżąco wykrywać najnowsze wersje złośliwego oprogramowania. HP Sure Sense jest w stanie wykryć złośliwe oprogramowanie znacznie wcześniej, niż tradycyjny antywirus, który posiada automatycznie aktualizującą się bazę danych.

HP Sure Sense

Z HP Sure View podglądanie ekranu Ci nie grozi

Podglądanie również może być formą kradzieży istotnych informacji. Nowe komputery HP Elite posiadają wbudowany w ekran filtr Sure View, który za pomocą zaledwie jednego kliknięcia jest w stanie znacząco ograniczyć kąty widzenia wyświetlacza. Rozwiązanie to skutecznie uniemożliwia odczyt informacji z ekranu osobom postronnym znajdującym się w okolicy komputera.

Dzięki HP Sure View możemy być pewni, że nasze dane pozostaną bezpieczne nawet podczas pracy w kawiarni czy pociągu.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe - bezpieczeństwo idzie w parze z wygodą

Komputery HP Elite z rozwiązaniami Sure oraz aplikacją Client Security Manager wspierają weryfikację wieloskładnikową. Dzięki temu rozwiązaniu nasze dane są dodatkowo zabezpieczone. Aby uzyskać dostęp do systemu nie wystarczy już sam odcisk palca lub skan za pośrednictwem kamery IR.

Czytnik linii papilarnych w HP EliteBook X360 1030

Aby potwierdzić swoją tożsamość użytkownik musi zeskanować swój odcisk palca i dodatkowo podać kod PIN lub hasło. Istnieje również możliwość konfiguracji weryfikacji trzyskładnikowej, która wymaga dodatkowego włożenia karty SmartCard do czytnika umieszczonego w komputerze.

Czytnik linii papilarnych lub kamera IR w połączeniu z bezpiecznym hasłem zapewniają niezrównany poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu krótkiego czasu logowania do systemu.

Precz z naklejkami i taśmą - HP Privacy Camera zasłoni Twój aparat

Obawiasz się o ryzyko podglądania z wykorzystaniem kamerki wbudowanej w laptopa? A może boisz się, że dołączysz do spotkania z włączonym wideo, a Twoi współpracownicy zauważą bałagan w mieszkaniu? Najłatwiejszym, ale i najmniej wygodnym rozwiązaniem tego problemu jest zaklejenie kamerki. Na szczęście z rozwiązaniem takim, jak HP Privacy Camera nie musisz tego robić.

HP Privacy Camera

Nowoczesne komputery HP z serii Elite posiadają wbudowaną, fizyczną osłonę migawki. Za pośrednictwem jednego krótkiego ruchu jesteśmy w stanie zasłonić kamerę i uzyskać całkowite bezpieczeństwo przed podglądaniem. W momencie dołączenia do spotkania możemy odsłonić kamerkę i wziąć udział w telekonferencji.

Czy bezpieczeństwo to tylko ochrona przed złośliwym oprogramowaniem?

Niewielu użytkowników wie, że bezpieczeństwo to nie tylko ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i cyberatakami. Niezwykle ważna jest także wytrzymałość konstrukcji na przypadkowe upadki oraz możliwość zabezpieczenia komputera przed kradzieżą.

Komputery HP Elite od lat posiadają aluminiowa obudowę oraz wzmocnione wnętrze komputera. Wykorzystanie materiałów najwyższej klasy nie wpływa negatywnie na wymiary i wagę komputera, a doskonałe rozplanowanie portów wejścia/wyjścia pozwala umieścić gniazdo Kensington Lock pozwalające na umieszczenie linki zabezpieczającej.