Bezpieczeństwo pracy z pakietem biurowym w chmurze? Zapewni je ESET Cloud Office Security

Praktycznie każdy z nas korzysta z komunikacji za pomocą wiadomości e-mail – po rozwiązania chmurowe coraz chętniej sięgają także przedsiębiorstwa. Nieodzownym narzędziem pracy w organizacji jest pakiet biurowy. Niestety, aktywności te narażone są na szereg zagrożeń internetowych. Jak zatem zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom usługi Microsoft 365? Sięgając po nowość od ESET – ESET Cloud Office Security.

Spis treści

Z pakietu usług Microsoft 365 aktywnie korzysta ponad 200 milionów użytkowników na całym świecie (wg danych Microsoftu z 1 kwartału fiskalnego 2020 roku). Według Gartnera z Microsoft 365 korzysta lub zamierza w najbliższym czasie korzystać 84% organizacji. Natomiast Statista.com podaje, że na świecie z usługi korzysta ponad milion firm. Pakiet biurowy Microsoft 365 jest więc niezwykle popularny wśród przedsiębiorstw i zwykłych użytkowników. Dla cyberprzestępców to atrakcyjna usługa. Warto więc zastanowić się jakie są słabe punkty aplikacji chmurowych, gdzie może czyhać zagrożenie i jak się przed nim zabezpieczyć.

Firma ESET, zajmująca się od 30 lat oprogramowaniem i usługami zabezpieczającymi, w listopadzie 2020 roku poszerzyła swoje portfolio o nowy produkt jakim jest ESET Cloud Office Security. To nowe narzędzie, które ma zapewnić zaawansowaną ochronę poczty elektronicznej i danych w chmurze. ESET Cloud Office Security powstał z myślą właśnie o aplikacjach Microsoft 365.

Czym jest ESET Cloud Office Security?

To nowoczesne narzędzie łączy w sobie funkcję filtrowania spamu i skanowania plików w chmurze oraz maili pod kątem szkodliwego oprogramowania, a także phishingu. Dodatkowo oferuje administratorom przystępną konsolę chmurową, zapewniającą wgląd w wykryte elementy i natychmiastowe powiadomienia o zaistniałych incydentach. Mówiąc wprost – ESET Cloud Office Security zabezpiecza skrzynki pocztowe pracowników oraz wymianę danych w chmurze. Ochronie podlegają pliki na dysku One Drive oraz maile w usłudze Exchange Online.

Elementy usługi ESET Cloud Office Security i ich zastosowanie

- Ochrona przed spamem

Ochrona przed spamem to jedna z flagowych funkcjonalności ESET, która na potrzeby omawianego rozwiązania została udoskonalona i posiada zwiększoną wydajność. Dzięki temu filtrowane pod kątem niepożądanych wiadomości. Mniej spamu oznacza przejrzystą skrzynkę pocztową oraz możliwość szybszej i efektywniejszej pracy. Pracownicy nie tracą czasu na odsiewanie wiadomości i mogą zająć się od razu istotnymi e-mailami.

– Ochrona przed phishingiem

Ten komponent blokuje dostęp do serwisów www, które są znane jako źródła ataków phishingowych. Narzędzie przeszukuje przychodzące wiadomości e-mail i wyszukuje tam potencjalne zagrożenia. Dzięki temu pracownicy mają większe poczucie bezpieczeństwa podczas użytkowania serwisów www, otwieranych po kliknięciu w odnośniki w wiadomości e-mail. Ograniczone ryzyko stania się ofiarą oszustwa, to z pewnością większy spokój, ale też zabezpieczenie firmy, także finansowe.

– Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Dzięki tej funkcji przeszukiwane są zarówno wszystkie załączniki poczty e-mail, jak i nowe oraz modyfikowane pliki w ramach chmury OneDrive. Skrzynki użytkowników są wolne od złośliwego oprogramowania, nie jest ono też rozprzestrzenianie w chmurze, z której często korzysta się na różnych urządzeniach.

– Chmurowa konsola zarządzania

ESET Cloud Office Security został stworzony z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu przedsiębiorstwa. To narzędzie przystępne nie tylko dla użytkowników, ale także administratorów, którzy nie muszą ciągle sprawdzać zdefiniowanych powiadomień . Mogą więc błyskawicznie reagować na zagrożenia. Administrator ma też dostęp do pełnego menadżera kwarantanny i może wygodnie kontrolować to, co dzieje się u użytkowników oraz to jakie sytuacje zagrażają pracownikom. Kolejnym udogodnieniem jest automatyczna ochrona – po aktywowaniu tej opcji nowi użytkownicy w usłudze Microsoft 365 są automatycznie chronieni w ramach organizacji. Jest to możliwe bez konieczności ręcznego dodawania ich do konsoli.

Zwiększona produktywność pracowników i większe bezpieczeństwo współdzielonych danych

ESET Cloud Office Security to zestaw narzędzi dostosowanych do sposobu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Wciąż sporo cyberzagrożeń pochodzi z wiadomości e-mail. Duże niebezpieczeństwo stanowią różnego rodzaju oszustwa i szkodliwe oprogramowanie. Gdy użytkownicy są zabezpieczeni przed tego typu zagrożeniami, mogą pracować bardziej produktywnie. Administratorzy IT otrzymują wygodne narzędzia do kontroli, natomiast firmy stają się mniej narażone na działania cyberprzestępców.