Bezpieczeństwo użytkowników Google Chrome zagrożone!

Firma Google wypuściła najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome dla systemów Windows, Mac i Linux o numerze 86.0.4240.183. Po aktualizacji programu użytkownicy znaleźli problemy, które mogą mieć poważne konsekwencje.

W raportach pojawia się 10 błędów zabezpieczeń, które zostały znalezione w kodzie przeglądarki Google Chrome. Okazuje się, że jednym w problemów jest luka typu zero-day, która może zostać wykorzystana przez cyberprzestępców.

Już kilka dni po wydaniu stabilnej wersji przeglądarki Google Chrome, jeden z kierowników technicznych Google Project Zero Ben Hawkes ujawnił błąd systemy Windows, który jest określany jako zero-day. Problem został zauważony w systemie Windows 10, jednak prawdopodobnie dotyczy również systemu Windows 7, 8 oraz 8.1.

In addition to last week's Chrome/freetype 0day (CVE-2020-15999), Project Zero also detected and reported the Windows kernel bug (CVE-2020-17087) that was used for a sandbox escape. The technical details of CVE-2020-17087 are now available here: https://t.co/bO451188Mk