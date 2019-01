Bezpieczeństwo w służbie zdrowia

Jak donosi Bitdefender, skutkiem naruszenia bezpieczeństwa danych, amerykańskie jednostki ochrony zdrowia poniosły w ostatnich latach straty większe niż jakakolwiek inna branża.

W związku z rosnącymi obawami o bezpieczeństwo cybernetyczne, na początku bieżącego roku, Resort Ochrony Zdrowia USA (HHS) wezwał pracowników i kadrę kierowniczą swojego resortu do wzmocnienia obrony przed cyberprzestępczością. Średni koszt utraconego lub ujawnionego rekordu danych wyniósł 408 dolarów. Łączne koszty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych w ochronie zdrowia USA są prawie trzy razy wyższe niż gdzie indziej.

W obawie przed zagrożeniem opublikowano wytyczne dla jednostek opieki zdrowotnej wszystkich typów i poziomów, od lokalnych klinik do dużych zespołów szpitalnych. Przedstawiony zbiór przepisów to wynik dwuletniego przedsięwzięcia, angażującego ponad 150 ekspertów z sektorów ochrony zdrowia i cyberbezpieczeństwa, a także przedstawicieli rządu. Zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego projekt ma chronić krytyczną dla zdrowia i dobrostanu społeczeństwa infrastrukturę IT.

Sektor opieki zdrowotnej w dużej mierze wspierany jest przez najnowsze technologie. Dzięki temu ratowanie ludzkiego zdrowia i życia staje się łatwiejsze i dużo bardziej skuteczne. Jednak stwarza to nowe, dotąd niespotykane zagrożenia. Zgodnie z opinią HHS [Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych], podłączony do Internetu sprzęt medyczny staje się coraz częściej celem ataków hakerskich.

Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken, zauważa: "Jak zawsze w sytuacji zagrożenia cybernetycznego, zachęca się zainteresowane podmioty do minimalizowania luk w kluczowych obszarach, takich jak: poczta elektroniczna, ochrona punktów końcowych, ochrona danych i zarządzanie siecią. O ile bezpieczeństwo cybernetyczne jest ważne w każdym obszarze gospodarki, to bezpieczeństwo sprzętu medycznego i procedury bezpieczeństwa cybernetycznego w tym sektorze są wyjątkowo istotne".