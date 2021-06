Bezpieczeństwo ze Skodą Enyaq iV - poznaj Travel Assist i spółkę

Skoda Enyaq iV to pierwszy w pełni elektryczny SUV zbudowany na zupełnie nowej platformie MEB. Zastosowanie najnowszych dostępnych technologii znacząco poprawia bezpieczeństwo jazdy. Wszystko dzięki systemowi Travel Assist 2.0, oświetleniu Full LED Matrix oraz dodatkowym systemom z zakresu aktywnej ochrony pasażerów. Sprawdź, co oferują najnowsze systemy wsparcia kierowcy w Skodzie Enyaq iV.

Spis treści

Samochody osobowe z roku na rok stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Przekłada się to na wyższy komfort podróżowania oraz znaczący wzrost poziomu bezpieczeństwa. Nowoczesne systemy są w stanie rozpoznać zagrożenie znacznie szybciej niż doświadczony kierowca oraz aktywnie wspomagać go w prowadzeniu pojazdu. W sytuacjach awaryjnych samochód sam rozpocznie hamowanie awaryjne, aby uniknąć lub zminimalizować do minimum skutki wypadku.

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV to najnowszy elektryczny SUV czeskiego producenta, który został zbudowany w oparciu o platformę MEB (Modular Electric Drive Toolkit). Jest to modułowe rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla samochodów elektrycznych. Architektura opiera się na konsolidacji systemów elektronicznych w pojeździe. Rozwiązanie to pozwala na zastosowanie zaawansowanych technologii z zakresu aktywnego wsparcia kierowcy oraz bezpieczeństwa.

Najnowszy SUV Skody to jeden z pierwszych pojazdów zbudowanych w oparciu o platformę MEB. Auto wyposażono w rozbudowane systemy bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego. Na pokładzie znajdziemy aktywny tempomat, Travel Assist 2.0, system aktywnego ostrzegania przed pieszymi i rowerzystami, ochronę pieszych podczas wypadku, czujniki martwego pola, asystenta pasa ruchu, w pełni LEDowe oświetlenie, system awaryjnego hamowania oraz mnóstwo dodatkowych elementów. W razie ewentualnego wypadku pasażerów chroni aż dziewięć poduszek powietrznych.

Wnętrze Skody Enyaq. Wszystkie informacje wyświetlają się na cyfrowych zegarach, wyświetlaczu Head Up oraz ekranie systemu inforozrywki

W dzisiejszym materiale przyglądamy się najnowszym systemom bezpieczeństwa w Skodzie Enyaq iV i wyjaśniamy w jaki sposób minimalizują one ryzyko stłuczki, kolizji lub wypadku.

Skoda Enyaq iV - Travel Assist 2.0

Na początek zaczniemy od flagowego elementu. Jest nim Travel Assist drugiej generacji. To rozwiązanie, które integruje kilka systemów znajdujących się w pojeździe. Całość korzysta z aktywnego tempomatu, czujników martwego pola oraz asystenta pasa ruchu. Po aktywacji Travel Assist pojazd jest w stanie utrzymywać ustaloną odległość od poprzedzającego samochodu oraz automatycznie pozycjonować się w pasie ruchu. Dodatkowo w razie potrzeby Skoda Enyaq iV automatycznie zatrzyma się i ponownie ruszy na przykład po tym, jak kierowca chwyci za kierownicę.

Ustawienia systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy

System Travel Assist jest w stanie odczytywać ograniczenia prędkości oraz zakazy wyprzedzania. Rozwiązanie zintegrowano również z systemem nawigacji satelitarnej. Skoda Enyaq iV automatycznie zwolni przed ostrymi zakrętami. Pojazd na bieżąco analizuje zachowania kierowcy i razie potrzeby samodzielnie koryguje tor jazdy. Całość połączona jest z internetem. Oznacza to, że Skoda Enyaq iV na bieżąco pobiera informacje o ruchu drogowym oraz ewentualnych utrudnieniach spowodowanych remontami.

Cyfrowe zegary z uruchomionym Travel Assist

Travel Assist 2.0 to świetny element wyposażenia, który odciąży kierowcę w korku oraz na trasie.

Travel Assist podczas jazdy w korku

Skoda Enyaq iV - Front Assist z funkcją wykrywania pieszych

Travel Assist uzupełnia system Front Assist z funkcją wykrywania pieszych. Rozwiązanie to docenimy szczególnie w zatłoczonych miastach. Skoda Enyaq iV w momencie zagrożenia automatycznie aktywuje system awaryjnego hamowania, aby zminimalizować konsekwencje ewentualnego zderzenia. Dodatkowo samochód pomaga kierowcy wybrać optymalną ścieżkę hamowania, aby uniknąć stłuczki z innymi uczestnikami ruchu lub autami zaparkowanymi koło jezdni.

Front Assist z funkcją wykrywania pieszych

Skoda Enyaq iV - Emergency Assist

W przypadku, gdy kierowca jest niezdolny do jazdy lub ignoruje prośby auta o przejęcie prowadzenia, funkcja Emergency Assist bezpiecznie zatrzyma samochód uruchamiając jednocześnie światła awaryjne. Rozwiązanie to minimalizuje możliwość spowodowania wypadku po uśnięciu za kierownicą.

Skoda Enyaq iV - Rewelacyjne oświetlenie Full LED Matrix

Skodę Enyaq iV wyposażono w adaptacyjne światła Full LED Matrix. Reflektory przednie w połączeniu z kamerką umieszczoną w przedniej szybie na bieżąco analizują sytuację przed autem. W momencie, gdy przed samochodem znajdują się inne pojazdy, osoby lub przedmioty, które odbijają światło, oświetlenie Full LED Matrix automatycznie wyłączą jedną z wiązek światła, aby nie oślepiać innych uczestników ruchu drogowego.

Reflektory Full LED Matrix

W tym samym czasie kierowca Skody Enyaq iV nadal będzie mógł cieszyć się rewelacyjnie oświetloną drogą. Oświetlenie Full LED Matrix posiadaj również funkcję automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych. Rozwiązanie to docenimy poza miastem.

Skoda Enyaq iV - Proactive Crew Protect Assist

Proactive Crew Protect Assist to kolejny system podnoszący bezpieczeństwo podróżowania. Rozwiązanie połączono z systemem awaryjnego hamowania oraz Travel Assist 2.0. W momencie, gdy pojazd wykryje ryzyko wypadku oraz rozpocznie awaryjne hamowanie, Proactive Crew Protect Assist automatycznie napnie pasy bezpieczeństwa, zamknie szyby oraz dach panoramiczny, aby zminimalizować skutki kolizji.

Rozwiązanie to działa również w przypadku wpadnięcia w poślizg.

Skoda Enyaq iV - Turn Assist

Turn Assist to kolejny niezwykle ciekawy system, który znalazł się na pokładzie Skody Enyaq iV. W momencie skręcania na skrzyżowaniu w lewo lub podczas wyprzedzania samochód wykryje nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy i poinformuje o tym kierowcę. W sytuacji niebezpiecznej Turn Assist automatycznie wywoła system awaryjnego hamowania i zatrzyma pojazd.

Turn Assist

Skoda Enyaq iV - Park Assistant

Czujniki parkowania oraz kamery 360 stopni nie są niczym nowym. Znajdziemy je również na wyposażeniu Skody Enyaq iV. Dodatkowo całość została połączona z systemem automatycznego hamowania. Rozwiązanie to samoczynnie zatrzyma pojazd, gdy w jego najbliższym otoczeniu znajdzie się pieszy lub inny samochód.

Najnowszą generację systemu Park Assist zintegrowano z funkcją wyuczonego parkowania. Kierowca może zaprogramować drogę do często wykorzystywanego miejsca parkingowego w pracy lub domu. Skoda Enyaq iV po zaprogramowaniu przejmuje prowadzenie i w połączeniu z systemem aktywnego hamowania automatycznie parkuje samochód.

Skoda Enyaq iV - Exit Assist Warning

Gdy mówimy o parkowaniu warto wspomnieć również o Exit Assist Warning. Jest to system, który analizuje sytuacje za pojazdem po jego zaparkowaniu. Skoda Enyaq iV po otwarciu drzwi automatycznie poinformuje kierowcę o zbliżającym się pojeździe, pieszym lub rowerzyście poprzez sygnał dźwiękowy i lampkę umieszczoną po wewnętrznej stronie obudowy.

Exit Assist Warning

Skoda Enyaq iV - nowoczesne technologie na straży bezpieczeństwa

Skoda Enyaq iV to nowoczesny SUV z napędem elektrycznym posiadający mnóstwo nowoczesnych systemów z zakresu aktywnej ochrony i zabezpieczenia pasażerów, które znacząco podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo podróżowania. Travel Assist pozwala odprężyć się za kierownicą, a asystent parkowania uniknąć przypadkowych zarysowań na zderzakach. Całość uzupełniają systemy Exit Assist Warning, Turn Assist, Proactive Crew Protect Assist, Front Assist z funkcją wykrywania pieszych oraz Emergency Assist, które skutecznie minimalizują ryzyko wystąpienia kolizji drogowej.