Bezpieczna i szybka domena z nazwa.pl

Wybór dostawcy domeny internetowej jest tak samo ważny jak dobór odpowiednich parametrów hostingu. To bowiem od doświadczenia i kompetencji usługodawcy zależeć będzie bezpieczeństwo naszej witryny oraz Klientów. Wprost przekłada się to na skuteczność biznesu – wzrost wiarygodności, zaufania oraz wygody użytkowania.

Domeny sprzedawane przez nazwa.pl nie są pojedynczym produktem. Mamy tu do czynienia raczej z całym zestawem usług oferowanych razem w pakiecie o nazwie „Bezpieczna domena”. Znajdziemy tu więc technologie zwiększające bezpieczeństwo, szybkość działania witryn, a także te podnoszące wiarygodność strony zarówno w oczach użytkowników, jak i wyszukiwarek internetowych. Pierwszym z brzegu przykładem może być bezpłatny certyfikat SSL dodawany do każdej domeny. Zabezpiecza stronę WWW i umożliwia uruchomienie szybkiego protokołu HTTP/2. Co więcej, rekordy DNS domen w nazwa.pl wyposażone zostały w obsługę rekordów CAA. W dużym skrócie są to wpisy w DNS informujące o tym, kto dla danej domeny może wystawić certyfikat SSL. Narzędzie to zabezpiecza więc przed nieuprawnionym wydaniem tego typu poświadczenia dla danej domeny.

Jednym z większych atutów domen oferowanych przez nazwa.pl jest fakt, że usługodawca ten wdrożył już na masową skalę najnowszy protokół bezpieczeństwa TLS 1.3 (Transport Layer Security). Standard ten, zwany także RFC8446, został wyznaczony przez IETF (Internet Engineering Task Force) i jest szybszy i odporniejszy na ataki z zewnątrz niż wcześniejsza wersja. Jego zadaniem jest zapewnienie poufności i integralności transmisji danych oraz uwierzytelnianie serwera i klienta. Jego działanie opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509. W chwili obecnej standard ten wdrażany jest przez światowych liderów technologicznych takich jak Cloudflare, Google i Facebook.

Na szybkość i bezpieczeństwo domeny pozytywny wpływ ma także zastosowanie wspomnianego wcześniej nowoczesnego protokołu HTTP/2, który w połączeniu z certyfikatem SSL pozwala osiągnąć do 10 razy szybsze ładowanie się strony w porównaniu z przestarzałym HTTP/1.1. Prócz samej prędkości protokół ten pozytywnie wpływa na pozycjonowane strony w wynikach wyszukiwania, czyli SEO.

Jedną z ciekawszych technologii, zabezpieczających witrynę na poziomie domeny, jest zastosowanie protokołu DNSSEC. Wykorzystuje on kryptograficzne mechanizmy asymetrycznych kluczy i pozwala stwierdzić, czy strona internetowa, na której znajduje się użytkownik, to faktycznie witryna danej instytucji, czy też próba oszustwa. W skrócie: protokół ten znacznie ogranicza prawdopodobieństwo przeprowadzenia ataku typu phishing. Warto zaznaczyć, że obecnie wszystkie domeny z końcówką .pl, .eu oraz .com, zarejestrowane za pośrednictwem nazwa.pl, zostały podpisane protokołem DNSSEC.

Inną przydatną technologią oferowaną przez nazwa.pl w pakiecie „Bezpieczna Domena” jest DNS Anycast. Umożliwia ona geograficzne rozproszenie usługi DNS i usytuowanie jej jak najbliżej odbiorcy. Takie podejście przekłada się na szybsze działanie. Poprzez możliwość zastosowania dowolnej liczby serwerów DNS Anycast możemy także wpływać na zwiększanie pojemności usługi i jej odporności na ataki DDoS, co znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej zalecie rejestracji domeny w nazwa.pl – intuicyjnym panelu administracyjnym. Użytkownik może dowolnie zmieniać konfigurację domeny, przedłużać jej ważność oraz aktualizować dane kontaktowe. Podczas korzystania z panelu zaawansowanej konfiguracji istnieje natomiast możliwość rozszerzania jej funkcjonalności przez szczegółowe skonfigurowanie jej rekordów DNS.