Bezpłatny dostęp do Amazon Prime na 6 miesięcy od Play

Sieć komórkowa Play nie ustępuje w proponowaniu kolejnych promocji. Tym razem operator proponuje darmowy dostęp do Amazon Prime Video na 6 miesięcy. Z usługi mogą skorzystać wszyscy klienci, którzy posiadają abonament telefoniczny, internetowy lub telewizyjny. Jak aktywować pakiet?

Kolejne firmy i platformy internetowe proponują wiele atrakcyjnych promocji, nie tylko po to, by zdobyć nowych klientów, ale przede wszystkim, by zachęcić ludzi do pozostania w domu, w czasie trwania epidemii. Użytkownicy sieci komórkowej Play mogą uzyskać 6-miesięczny bezpłatny dostęp do Amazon Prime Video – serwisu z najnowszymi filmami i serialami telewizyjnymi. Natomiast, ci którzy posiadają TV BOX, będą mogli korzystać z aplikacji na dekoderze Play. Promocyjna usługa dotyczy osób, które posiadają abonament komórkowy, telewizyjny lub internetowy.

Amazon Prime Video to serwis, który oferuje popularne seriale oraz filmy, w tym produkcje Amazon Originals takie jak Star Trek: Picard, The Ground Tour czy najnowszy dramat Hunters, z Al Pacino w roli głównej. Oprócz tego, możemy obejrzeć tam słynne polskie i zagraniczne komedie, dramaty czy filmy akcji, a także programy rozrywkowe. Aby w pełni cieszyć się oglądaniem warto pomyśleć o dobrej jakości telewizorze. Proponujemy telewizor Samsung QLED 4K i 8K.

Aplikacja Amazon Prime Video umożliwia pobieranie treści na urządzenia – dzięki temu istnieje możliwość oglądania ich offline. Filmy i seriale można oglądać na smart TV, na laptopie, w serwisie primevideo.com, jak również przez dedykowaną aplikację, dostępną także dla posiadaczy TV BOX. Z konta jednocześnie może korzystać 3 użytkowników.

Jak aktywować dostęp?

Aby uruchomić bezpłatny dostęp do Amazon Prime Video na 6 miesięcy, należy aktywować promocję w aplikacji Play24, w zakładce Telewizja i wideo. Następnie konieczne jest założenie konta na serwisie Amazon Prime Video i aktywowanie go za pomocą otrzymanego linku – SMS-em lub przez aplikację Play24. Dotyczy to klientów, którzy mają podpisaną umowę na telefon lub internet. Użytkownicy PLAY NOW TV BOX mogą uruchomić usługę na swoim dekoderze w sekcji Pakiety. Po otrzymaniu linku, należy w niego kliknąć, co spowoduje przekierowanie na stronę rejestracji w serwisie Amazon Prime Video. Nowi oraz przedłużający umowę klienci Play mogą zrobić to także podczas podpisywania umowy.

Usługa jest dostępna przez 30 dni od daty aktywacji promocji. Po rejestracji użytkownicy będą posiadać bezpłatny dostęp do platformy przez 6 miesięcy. Po tym okresie można zrezygnować z oferty lub kontynuować korzystanie płacąc 25 zł miesięcznie. Koszty będą doliczane do rachunku Play.

