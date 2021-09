Bezprzewodowe ładowanie aż czterech urządzeń? Motorola zmienia rynek

Motorola demonstruje bezprzewodową ładowarkę, która działa z odległości 3 metrów i obsługuje aż cztery telefony jednocześnie. Czy to w ogóle możliwe?

Podczas targów CES na początku roku, Motorola zademonstrowała nową technologię bezprzewodowego ładowania - w odróżnieniu od typowych ładowarek Qi, pozwalała ona na ładowanie telefonów z odległości nawet 1 metra i mogła obsługiwać dwa urządzenia jednocześnie. Firma opracowała teraz drugą generację tej technologii o znacznie ulepszonych możliwościach.

Telefony mogą być teraz ładowane w odległości do 3 metrów między nimi a ładowarką. Jest to jedna solidna ładowarka wyposażona w Phased Array z aż 1600 anten. Ładowarka obejmuje łuk ponad 100º, co umożliwia ładowanie nawet jeśli telefony znajdują się z boku. Ponieważ obejmuje więcej terytorium, nowa ładowarka może obsługiwać także do czterech telefonów jednocześnie, czyli dwukrotność tego, co oferowała poprzednia generacja. Całość sprawia, że telefon może być ładowany nawet wtedy, gdy znajduje się w naszej dłoni lub kieszeni.

W ostatnim roku widzieliśmy już kilka innych konkurencyjnych technologii, takich jak Xiaomi Mi Air Charge. Propozycja Xiaomi jest jednak w stanie obsługiwać tylko dwa telefony jednocześnie. Istnieje również Air Charging od firmy Oppo, który obiecuje do 7,5 W , choć działa tylko w odległości 10 cm i nie wydaje się obsługiwać więcej, niż jedno urządzenie.