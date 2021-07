Bezprzewodowy Internet dla gracza – jak zbudować domową infrastrukturę godną profesjonalisty

Szukacie rozwiązania, które zapewni wam szybki, wydajny i stabilny dostęp do sieci Wi-Fi? Już nie musicie, mamy dla was rozwiązanie.

Parafrazując słynną sentencja autorstwa ks. Benedykta Chmielowskiego „Internet, jaki jest, każdy widzi”. Większość użytkowników nie zwraca uwagę na wydajność sieci, póki jest zadowolona podczas codziennej pracy, zabawy czy rozrywki. Nie ma w tym oczywiście nic nagannego, bowiem po co narzekać na coś, co działa sprawnie. Jednak profesjonaliści i najbardziej zagorzali fani elektronicznej rozrywki, np. gier, oczekują od swojej domowej sieci czegoś więcej. Szczególnie gdy korzystają z bezprzewodowych rozwiązań. W poniższym tekście postaramy się podpowiedzieć wam, jak zbudować domową infrastrukturę dla najbardziej wymagających graczy.

Internet bezprzewodowy nie bez wad

Standardowy scenariusz w większości gospodarstw domowych zakłada, że do „obsłużenia” wszystkich domowników wystarczy jeden router. W ten łatwy sposób możliwe jest połączenie wielu urządzeń zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Za przykład niech nam posłuży rodzina, która liczy czterech członków. Każdy z nich posiada telefon komórkowy połączony z domową siecią, a wieczorem w ramach relaksu jedna osoba gra po sieci z konsoli, inna przegląda ciekawostki na laptopie, a dwie pozostałe streamują kolejny odcinek ulubionego serialu. Ich router oczywiście radzi sobie z tymi wszystkimi zadaniami jednocześnie, jednak jakość i prędkość połączenia wyraźnie się pogorszyła. Szczególnie, że każda z osób operuje ze swojego pokoju.

Warto podkreślić, że nawet najlepszy i najdroższy router w końcu natrafi na pewne ograniczenia. Szczególnie, gdy urządzenie, do którego wysyła sygnał jest w sporej odległości od niego, a co gorsza musi się on „przebić” przez ściany czy przeszkody fizyczne. Wówczas streamowany serial może się „zaciąć”. O ile w tym przypadku nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami dla użytkownika, to już w przypadku graczy wygląda to zgoła odmiennie. Każda utrata sygnału może decydować o zwycięstwie bądź porażce, szczególnie podczas rozgrywek sieciowych. Wielu pasjonatów gamingu podchodzi niezwykle poważnie do swojego hobby i nie bez powodu inwestuje, często ogromne sumy, w najlepszy możliwy sprzęt. Jeśli chcecie uniknąć powyższego scenariusza to warto rozważyć inwestycję w rozwiązania typu Mesh.

Czym jest Mesh?

System Mesh powinniśmy traktować jako rozwinięcie klasycznej, domowej sieci Wi-Fi. Jest on często nazywany również „siecią kratową”, a to dzięki temu, że składa się na niego nie jeden, a kilka kompatybilnych ze sobą routerów, które stale ze sobą współpracują.

Jak działa system Mesh?

Działanie sieci Mesh najłatwiej porównać do siatki, które obejmuje bardzo dużą powierzchnię. Dzięki temu, że w skład systemu Mesh wchodzi kilka (a nawet kilkanaście) routerów ściśle ze sobą współpracujących możliwe jest utworzenie jednej, prywatnej i stabilnej sieci, która obejmuje swoim zasięgiem określony obszar. Urządzenia korzystające z rozwiązań typu Mesh nie łączą się z jednym konkretnym routerem, lecz z najbliższym dla siebie urządzeniem sieciowym w siatce. Sprawia to, że sygnał Wi-Fi jest znacznie silniejszy, a użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem do internetu bez względu na to gdzie się dokładnie znajdują.

Zalety sieci Mesh - tylko dla gamerów?

Zalet systemu Mesh jest bezliku. Przede wszystkim jego instalacja w domowych warunkach jest banalnie prosta. Za przykład niech nam posłuży model TP-Link Deco M4, który jest jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań tego typu na rynku. W standardowym zestawie znajdują się dwa routery wraz z pełnym wyposażeniem. Ich ergonomiczny design sprawia, że możemy je ustawić w dowolnym miejscu w domu czy mieszkaniu i po szybkiej konfiguracji cieszyć się niezawodnym internetem.

Będąc już przy niezawodności, to warto podkreślić, że sieci Mesh charakteryzują się niezwykłą wydajnością i stabilnością. Dzięki zastosowaniu kilku punktów dostępowych, nie ma znaczenia czy użytkownik w danym momencie korzysta z konsoli w salonie, smartfonu w kuchni czy laptopa w sypialni. Urządzenia korzystające z sieci Mesh automatycznie przełączają się pomiędzy punktami dostępowymi, tak aby uzyskać najsilniejsze połączenia i bezstratny sygnał.

Kolejnym atutem Mesh jest łatwa rozbudowa całego systemu, a tym samym poprawa zasięgu Wi-Fi w całym domu. Gdy będziemy chcieli pokryć siecią większy obszar wystarczy tylko dołożyć kompatybilny nadajnik.

Nie zapominajmy również o bezpieczeństwie i stabilności działania Mesh. Nawet, gdy z jakichś powodów jeden z routerów przestania działać, pozostałe przejmą jego rolę i będą kontynuować pracę.

Mesh – dla kogo i czy warto?

Wiemy już z czego składa się system Mesh, jak działa i jakie są jego największe zalety, ale do kogo jest on skierowany? Kto z tego rozwiązania skorzysta najbardziej?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest niezwykle prosta – do każdego. Obecnie zestawy Mesh można nabyć już w bardzo atrakcyjnych cenach, co sprawia, że trudno znaleźć wymówkę do nieinwestowania w tego typu rozwiązanie. Mesh pod każdym względem przewyższa standardowe routery Wi-Fi i jeśli zależy wam na stabilnych i bezstratnych połączeniach to musicie przejść na Mesh Wi-Fi. Kto z tego rozwiązania skorzysta najbardziej? Osoby, dla których jakość połączenia jest niezwykle istotna podczas codziennej pracy czy zabawy. Jeśli waszą pasją są gry, to Mesh jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Szczególnie jeśli korzystacie z więcej niż jednego urządzenia (np. PC, konsola, smartfon). Wówczas bez obaw o utratę jakości połączenia, możecie brać udział w rozgrywkach online wygodnie na kanapie przy konsoli, a następnie w biurze na PC.

Mesh – jaki zestaw najlepszy dla gracza?

Na rynku znajdziecie mnóstwo zestawów typu Mesh. Poniżej przedstawimy wam kilka naszych propozycji, które mieliśmy już okazję testować w akcji.

TP-Link Deco M4

Wspominany już model to jedno z najlepszych rozwiązań dla osób, które chcą zwiększyć jakość sieci dzięki Mesh Wi-Fi, a przy tym nie wydać zbyt wielkiej sumy pieniędzy.

W naszej recenzji tak podsumowaliśmy ten model: "TP-Link Deco M4 to system Mesh, który pozwala nam niewielkim kosztem na utworzenie sieci w całym domu, która nie będzie posiadać martwych stref. System złożony z dwóch Deco M4 wystarcza na pokrycie około 260 m2, co będzie powierzchnią wystarczającą dla większości użytkowników mieszkających w domach jednorodzinnych. Sam proces instalacji jest łatwy i intuicyjny. Spodobały nam się dodatkowe opcje i rozbudowany system kontroli rodzicielskiej z kilkoma trybami. Na plus zaliczamy również ładny design urządzeń, co pozwala na ustawienie ich w widocznym miejscu".

TP-Link Deco M5

System Mesh o potężnych możliwościach i filigranowej budowie poszczególnych routerów. To idealny zestaw dla wymagających użytkowników i estetów.

"TP-Link Deco M5 to najlepszy zestaw typu mesh, jaki mieliśmy okazję dotychczas testować. Uwagę zwracają niewielkie gabaryty urządzeń oraz dopracowana stylistyka. Cieszy błyskawiczna instalacja, przebiegająca bez jakichkolwiek potknięć komunikacyjnych. Dobre wrażenie jest potęgowane przez ogrom praktycznych funkcji dostępnych z poziomu smartfona" - pisał w teście Deco M5 Daniel.

TP-Link Deco X60

Wydajny system z eleganckim i praktycznym designem, wsparciem rozbudowanej aplikacji mobilnej oraz obsługą Wi-Fi 6. Czy można chcieć czegoś więcej?

TP-Link Deco X60 otrzymał od nas wyróżnienie "sprawdzony produkt" i podsumowaliśmy go następującymi słowami: "System Mesh TP-Link Deco X60 to idealne rozwiązanie dla użytkowników szukających szybkiego, wydajnego i prostego w obsłudze routera do domu lub mieszkania o sporej powierzchni. Podczas testów doceniliśmy prostotę konfiguracji, wygląd routerów, wydajność, użyteczną aplikację mobilną oraz zasięg".

TP-Link Deco X90

System Mesh dla najbardziej wymagających. Zaledwie dwie stacje bazowe wystarczają na pokrycie siecią aż 650 m2. Dodatkowo możemy liczyć na Wi-Fi 6 AX6600 oraz dwa porty LAN/WAN w standardzie 2,5 Gbps. Jedyny minus to cena, która może okazać się zbyt wysoka dla wielu użytkowników.

"TP-Link Deco X90 to rewelacyjne rozwiązanie dla posiadaczy dużych domów jednorodzinnych, dwupiętrowych mieszkań lub niewielkich powierzchni biurowych. Testowany system Mesh Wi-Fi oferuje bezkompromisową wydajność, którą uzupełnia obecność dwóch portów LAN/WAN 2,5 Gbps oraz przemyślane oprogramowanie" - podsumowaliśmy w naszym teście.