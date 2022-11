Beztłuszczowa frytkownica za 132 zł? W tej cenie kupisz ją w Lidlu tylko podczas Cyber Monday

Uwielbiasz frytki i smażone przekąski? Już teraz, kupisz w Lidlu beztłuszczową frytkownicę za 132 zł! Promocja kończy się już dziś.

Lidl: beztłuszczowa frytkownica za 132 zł? Tak, to możliwe!

Tradycja przyrządzania frytek nie zrodziła się w Stanach Zjednoczonych, a okolicach Dinant. Co więcej, wynikało to z niemożliwości pozyskiwania pożywienia w skutek zamarzania okolicznych wód. Jak się okazuje, mimo rozwiązania problemu - frytki zapisały się na historycznych kartach kulinarnych i pozostały z nami po dziś dzień. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat samych frytek lub poznać funkcjonalność sprzętów, zajrzyj do naszego wpisu: RTV Euro AGD: co potrafią nowoczesne frytkownice? Jak wybrać dobrą frytkownicę? Wszystko, co musisz wiedzieć.

W niemieckiej sieci sklepów Lidl pojawiła się oferta, która z pewnością zainteresuje zarówno łowców okazji, jak i fanów smażonych przysmaków.

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa SHF 900 A1, 900 W

Powyższy model umożliwia przyrządzanie zarówno frytek, jak i innych przekąsek bez dodatkowego oleju i tłuszczu. Frytkownica cechuje się mocą na poziomie 900 Watt, a jeden cykl pozwoli na przygotowanie około 200 gram frytek (pojemność - 1,5 l). Aby dopasować pracę do konkretnych składników oraz potrzeb, możemy regulować temperaturę od 80 do 200 stopni Celsjusza. Aby zadbać o bezpieczeństwo, producent zastosował uchwyt cool-touch, a także ochronę przed przegrzaniem. W trakcie przyrządzania smakołyków możemy skorzystać z 30-minutowego timera.

Parametry:

moc: 900 W

pojemność kosza do smażenia: 1,5 l (na ok. 200 g frytek)

długość przewodu zasilającego: 100 cm

materiał: tworzywo sztuczne, stal nierdzewna

wymiary: ok. 23 x 29,7 x 28 cm

waga: ok. 2900 g

Wyjątkowa cena: 189 zł - 132,20 zł

Frytkownicę beztłuszczową znajdziesz pod tym linkiem.

Jeśli powyższy model nie spełnia twoich wymagań, warto zainteresować się bliźniaczym modelem z oferty Lidla...

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa SHF 900 A1, 900 W

Urządzenie tak jak poprzednik, jest zdrową alternatywą dla smażonych w głębokim tłuszczu przekąsek. Beztłuszczowa frytkownica posiada większą moc sięgającą aż 1350 Watt. Ponadto, jej pojemność to aż 2,5 l - z łatwością przyrządzisz w niej smakołyki nawet dla całej rodziny. Jeśli nie jesteś pewien ustawień, które będą idealne dla twoich składników, możesz wybrać spośród 8 programów automatycznych. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem cyfrowego panelu sterowania na sprzęcie.

Parametry:

regulacja temperatury: od 80 do 200°C

z 60-minutowym timerem i funkcją automatycznego czuwania

koszyk i patelnia z powłoką antyadhezyjną (ILAG® Corflon ULTRA), odpowiednie do mycia w zmywarce

pojemność (koszyk): ok. 2,5 l (na ok. 500 g frytek)

połączenie szybko cyrkulującego gorącego powietrza i elementu grillowego zapewnia optymalne wyniki

ten rodzaj przygotowania oszczędza czas i energię, a ponadto jest wyjątkowo niskotłuszczowy

moc: 1350 W

napięcie robocze: 220-240 V~ 50-60 Hz

długość kabla: ok. 110 cm

Cena: 279 zł - 199 zł

Frytkownicę beztłuszczową znajdziesz pod tym linkiem.