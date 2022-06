Bezworkowy odkurzacz Xiaomi dostępny w ofercie Lidla poniżej 400 zł [17.06.2022]

W każdym domu powinno znaleźć się miejsce dla odkurzacza - niezastąpionego urządzenia w domowych pracach. Lidl przedstawia dość wyjątkowy produkt w niskiej cenie. Sprawdź, co ma do zaoferowania odkurzacz bezprzewodowy Xiaomi z Lidla.

Oferta non-food sieci sklepów Lidl zaskoczyła nas niejednokrotnie. Firma stale poszerza swój asortyment o nowe kategorie oraz produkty, które dostępne są w stosunkowo atrakcyjnych cenach. Tym razem przedstawia sprzęt od lubianej marki Xiaomi. Odkurzacz akumulatorowy 2in1 pozwoli utrzymać czystość w każdym mieszkaniu, a na dodatek nie nadszarpnie domowego budżetu. Sprawdzamy parametry techniczne oraz szczegóły!

Odkurzacz bezprzewodowy Xiaomi 2w1 Mi BHR4636GL - najważniejsze cechy

Zachowanie porządku i czystości w naszym domu wcale nie musi być męczące! Urządzenie od Xiaomi odznacza się stosunkowo niską wagą (1,2 kg) co pozwala na komfortowe odkurzanie. Jest to tym samym znacznie lżejszy sprzęt, niż wiele konkurencyjnych urządzeń. Korpus można z łatwością oddzielić od rurek, dzięki czemu mamy szansę dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc i zakamarków. Lekki i poręczny odkurzacz cechuje się wysoką mocą ssania wynoszącą aż 50 AW. Jeden cykl naładowania pozwoli na 45 minutową pracę urządzenia. Xiaomi oferuje aż dwa tryby pracy - standardowy oraz MAX. W modelu zastosowano aż 3-poziomową filtrację oraz doceniany filtr HEPA. Warto nadmienić, że jest to odkurzacz bezworkowy, tak więc znika również problem nieprzyjemnego zapachu w trakcie kolejnego odkurzania.

odkurzanie na sucho

bezworkowy

bezprzewodowy

technologia cyklonowa

3 poziomy filtracji

filtr HEPA

regulacja siły ssania

Parametry techniczne

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

ok. 1,2 kg

W zestawie: przedłużka, szczotka podłogowa, dysza szczelinowa, nasadka szczotkowa, stacja dokująca, zasilacz.

Zobacz również:

Cena: 383 zł - przejdź do oferty sklepu

Może zainteresować Cię również: Lidl: elektronarzędzia w niskich cenach - sprawdzamy ofertę.