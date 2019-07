Białe e-Sportowe monitory ZOWIE XL2546 DIVINA PINK i BLUE

XL2546 DIVINA PINK i XL2546 DIVINA BLUE to dwie, różniące się kolorowym akcentem, białe wersje znanego 240Hz e-Sportowego monitora XL2546. Różowe i niebieskie elementy obudowy są zgodne z kolorystyką myszek i podkładek serii ZOWIE DIVINA.

W niecały tydzień po światowej premierze podczas tegorocznego turnieju CS:GO dla kobiet - DreamHackShowDownValencja (5-7 lipca 2019), gdzie ZOWIE XL2546 DIVINA były oficjalną platformą dla zawodników, BenQ wprowadził te monitory na polski rynek. Białe monitory ZOWIE XL2546 DIVINA pracują z rzeczywistą (ang. native) częstotliwością odświeżania 240 Hz, zapewniającą jeszcze większą płynność ruchu w grach zainstalowanych na komputerach z kartami graficznymi generującymi ponad 240 fps (klatek na sekundę) – zalecane co najmniej NVIDIA GeForce GTX 980 i AMD Radeon RX 480. Monitory wyposażono w technologię DyAc™ (DynamicAccuracy) dodatkowo zwiększającą ostrość obrazu dynamicznych scen ruchu.

Szybki przełącznik trybów pracy z wbudowaną pamięcią (S Switch) jest wyposażony w pięć przycisków, co pozwala dostosować i zapisać – w jego pamięci - ustawienia monitora np. do pracy, gry i rozrywki. Pokrętło przewijania umożliwia szybką zmianę ustawień OSD (menu ekranowe) eliminując żmudny proces regulacji ustawień monitora. Płynne przełączanie pomiędzy ustawieniami monitora - w trakcie gry - jest szybkie i proste. Zapisane w pamięci ustawienia można łatwo przenieść i wykorzystać na innym monitorze np. na treningu czy turnieju. Regulowana osłona ekranu–ułatwia skoncentrowanie się na grze i dodatkowo eliminuje wpływ oświetlenia zewnętrznego na jakość obrazu. 20-stopniowa regulacja jaskrawości (jasności) kolorów – dostępna w menu ekranowym (OSD) pozwala na szybkie i powtarzalne ustawienie najlepszej jaskrawości (jasności) kolorów, dostosowanego do indywidualnych przyzwyczajeń i preferencji gracza.

Black eQualizer to funkcja „rozjaśnia” cienie czyli pozwala widzieć więcej szczegółów w ciemnych partiach np. pola walki nie powodując jednocześnie „wypalania” szczegółów w najjaśniejszych partiach obrazu. Daje to ogromną przewagę w grze. Precyzyjne ustawienie położenia ekranu z „pamięcią” XL2546 DIVINA umożliwia precyzyjną regulacje wysokości położenia ekranu – 14 poziomów wskazywanych dobrze widocznym markerem w zakresie 140 mm, zapewnia powtarzalność ustawień. Regulacja pochylenia matrycy do przodu i do tyłu aż do 20°, w prawo i w lewo o 45° oraz obrót ekranu (pivot) do pozycji pionowej znakomicie ułatwiają dobór najlepszej pozycji ekranu.

Dystrybutorami monitorów ZOWIE w Polsce są firmy: AB S.A., ABC Data S.A., Action S.A., ED System Polska Sp. z o.o., NTT System S.A.