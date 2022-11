Biały Lotos sezon 2 – Sycylia i nowi bohaterowie. Data premiery i obsada serialu HBO

Drugi sezon obsypanego nagrodami Białego Lotosa zabiera widzów i bohaterów na Sycylię. O czym tym razem opowie Mike White i kto pojawi się w obsadzie serialu HBO?

Biały Lotos – najważniejsze informacje

Tytuł: Biały Lotos (The White Lotus)

Biały Lotos (The White Lotus) Twórca: Mike White

Mike White Gatunek: komediodramat, czarna komedia

komediodramat, czarna komedia Liczba sezonów: 2

2 Czas emisji: 2021-obecnie

2021-obecnie Produkcja: USA

Biały Lotos to autorskie dzieło Mike'a White'a, reżysera i scenarzysty. Serial opowiada o bogatych gościach odwiedzających sieć luksusowych hoteli – w pierwszym sezonie bohaterowie gościli na Hawajach, w drugim zaś – na Sycylii. Mimo komediowej formy serial porusza problematykę społeczną taką, jak kolonializm, klasizm, konsumpcjonizm, rozpad rodzin i uzależnienie od technologii.

Pierwszy sezon Białego Lotosu otrzymał 20 nominacji do nagród Emmy – ostatecznie produkcja zdobyła 10 statuetek, w tym za najlepszy serial limitowany, scenariusz i reżyserię. Ponadto odtwórczyni roli Tanyi, Jennifer Coolidge otrzymała za swój występ Złotego Globa.

Obsada

Jedną z największych atrakcji serialu Mike'a White'a jest zmieniająca się co sezon ekipa bohaterów. W pierwszej odsłonie Białego Lotosu widzowie mieli do czynienia z dysfunkcyjną rodziną, świeżo upieczonym małżeństwem, balansującym na granicy szaleństwa konsjerżem i nade wszystko – Tanyą. Kto pojawia się w sezonie 2? Tego dowiecie się z naszej galerii.

Biały Lotos 2 – główni bohaterowie

Biały Lotos 2 – główni bohaterowie ( ) × Lucia Lucia Simona Tabasco Młoda, atrakcyjna Sycylijka, która zajmuje się sex workingiem. Do Białego Lotosu zakrada się w poszukiwaniu bogatych klientów. Jest bystra i pewna siebie. fot. HBO Max Mia Mia Beatrice Grannò Młoda piosenkarka, która marzy o wielkiej karierze. Jest przyjaciółką Lucii i podobnie jak ona, próbuje sił w sex workingu. fot. HBO Max Tanya McQuoid-Hunt Tanya McQuoid-Hunt Jennifer Coolidge Bogata, neurotyczna Amerykanka, która pojawiła się w pierwszym sezonie serialu. Tym razem Tanya przyjeżdża do Białego Lotosu w towarzystwie męża Grega. Towarzyszy jej również młoda asystentka Portia. fot. HBO Max Portia Portia Haley Lu Richardson Asystentka Tanyi. Młoda dziewczyna, która właśnie skończyła mało prestiżowy college. Portia pochodzi z małego amerykańskiego miasteczka i na Sycylii stara się jednocześnie zarobić pieniądze i przeżyć przygodę życia. fot. HBO Max Greg Hunt Greg Hunt Jon Gries Mąż Tanyi. Małżonkowie poznali się w pierwszym sezonie serialu. Greg nie jest zadowolony z tego, że kobieta zabrała na wyjazd swoją asystentkę i wyraźnie ma własne sekrety. fot. HBo Max Valentina Valentina Sabrina Impacciatore Energiczna, wygadana i pełna pasji konsjerżka hotelu. Z wprawą dowodzi Białym Lotosem w Taorminie i oczekuje od pracowników perfekcji. Choć jest profesjonalistką, w relacjach z gośćmi nieobcy jest jej sarkazm. fot. HBO Max Bert di Grasso Bert di Grasso F. Murray Abraham Od dzieciństwa mieszka w USA, ale ma włoskie korzenie. Na Sycylię przyjeżdża ze swoim synem Dominikiem i wnukiem Albiem. Bert ma już 80 lat i wiek daje mu się we znaki, ale stara się sprawiać wrażenie zdrowego, silnego mężczyzny. fot. HBO Max Dominic di Grasso Dominic di Grasso Michael Imperioli Przyjechał na Sycylię ze swoim ojcem Bertem i synem Albiem. Jest hollywoodzkim producentem, a przy okazji playboyem i kobieciarzem. Przez liczne zdrady właśnie rozpadło się jego małżeństwo. fot. HBO Max Albie di Grasso Albie di Grasso Adam DiMarco Syn Dominica i wnuk Berta. Właśnie skończył studia, a na Sycylię przybył wraz z ojcem i dziadkiem, by poznać swoje korzenie. Jest miłym, inteligentnym chłopakiem, który stara się rozwiązywać rodzinne konflikty. fot. HBO Max Daphne Babcock Daphne Babcock Meghann Fahy Bogata mężatka, która na Sycylię przyjechała z mężem Cameronem i jego znajomymi, Ethanem i Harper. Daphne jest przyzwyczajona do luksusów, a jej główną pasją jest oglądanie reality shows. Nie interesuje się zbytnio światem, ale za to wiedzie spokojne i szczęśliwe życie jako matka i gospodyni domowa. fot. HBO Max Cameron Babcock Cameron Babcock Theo James Biznesmen pochodzący z bogatej rodziny. Na Sycylię przyjechał ze swoją piękną żoną Daphne, a na wyjazd zaprosił kolegę ze studiów, Ethana i jego żonę Harper. Jest przystojny, wygadany i pewny siebie, wiedzie wygodne i szczęśliwe życie. fot. HBO Max Harper Spiller Harper Spiller Aubrey Plaza Zaangażowana społecznie prawniczka i intelektualistka. Jest bystra i ironiczna, ale też obcesowa i pełna dystansu do ludzi. Wyraźnie dowodzi w małżeństwie z Ethanem. Daphne i Cameron wyjątkowo nie przypadają jej do gustu. fot. HBO Max Ethan Spiller Ethan Spiller Will Sharpe Odnoszący sukcesy przedsiębiorca, cieszący się świeżo zdobytym majątkiem. Cameron to jego znajomy ze studiów. Ethan jest spokojnym intelektualistą, zdominowanym przez żonę, Harper. Stara się nie dopuścić, by wyjazd ze znajomymi zmienił się w otwarty konflikt. fot. HBO Max

Data premiery

Na platformie HBO Max pierwszy odcinek drugiego sezonu pojawił się 31 października 2022 roku. Kolejne odcinki będą pojawiały się co tydzień.

Zwiastun

Jak prezentuje się drugi sezon Białego Lotosu możecie przekonać się dzięki poniższemu trailerowi:

Upalne słońce, błękitne morze i pyszne włoskie jedzenie, to niejedyne co czeka na bohaterów drugiego sezonu Białego Lotosu. W pakiecie z wyjazdem do luksusowego hotelu czekają też rodzinne awantury, toksyczne związki, niebezpieczne romanse i... zabójstwa.

