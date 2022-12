Biały Lotos sezon 3 – dokąd tym razem zabierze widzów serial HBO Max? Kiedy nowe odcinki?

Drugi sezon Białego Lotosu zakończył się (dosłownie) z hukiem. Pełen emocji finał każe oczywiście zastanawiać się nad kontynuacją. Czy pojawi się 3. sezon antologii? Gdzie tym razem zabierze widzów Mike White?

Spis treści

Biały Lotos – wiwisekcja Ameryki

Jak wszyscy zdążyli już zauważyć, każdy sezon serialu Mike'a White'a podporządkowany jest innemu tematowi. W pierwszym sezonie twórcy analizowali temat postkolonializmu, w drugim skupili się na seksie i relacjach między płciami. Nie obyło się bez poruszenia takich tematów, jak różnice klasowe, rozpad więzi międzyludzkich czy uzależnienia. W każdym sezonie znalazło się też miejsce na zagadkę związaną ze śmiercią jednego z gości.

Drugi sezon zaczął się zdecydowanie spokojniej niż drugi i trzeba było dość długo poczekać, by wszystkie wątki oraz rozrzucone tu i ówdzie wskazówki splotły się w spójną intrygę. Jednocześnie ciągle rosło napięcie między poszczególnymi bohaterami – w ostatnim odcinku wydawało się, że wyłowioną z morza ofiarą może być właściwie każdy. Finalnie padło jednak na Tanyę, która w zdumiewającym plot twiście zastrzeliła pasażerów luksusowego jachtu, a podczas próby ucieczki wypadła za burtę i utonęła.

Tym samym zniknęła bohaterka, która spajała dwa sezony serialu. Choć trudno wyobrazić sobie Biały Lotos bez tragikomicznej roli Jennifer Coolidge, show must go on – trzeci sezon serialu został oficjalnie potwierdzony przez HBO Max.

Sezon 3 – temat i miejsce akcji

Podstawowe pytanie, które z pewnością dręczy fanów serialu, brzmi: dokąd teraz? Akcja pierwszego sezonu Lotosu rozgrywała się na Hawajach, drugi na Sycylii, a jeśli chodzi o 3., wszystko wskazuje na to, że zabierze nas do Azji. O hotelu na Malediwach wspomina Daphne podczas pożegnalnej kolacji z Cameronem, Ethanem i Harper. Te przewidywania stają się jak najbardziej prawdopodobne w świetle wypowiedzi Mike'a White'a. W wywiadzie dla Deadline, twórca serialu powiedział:

Myślę, że fajnie byłoby wybrać się na zupełnie inny kontynent. Wiesz, odwiedziliśmy już Europę, więc może Azja lub coś równie szalonego. To byłaby świetna zabawa.

Pierwszy sezon w pewnym sensie skupiał się na pieniądzach, a drugi na seksie. Myślę, że trzeci sezon mógłby być komediowym i satyrycznym spojrzeniem na zagadnienie śmierci oraz wschodnią religię i duchowość.

Kto powróci w nowym sezonie?

Po ostatnim odcinki Białego Lotosu 2, wiemy już, że nie ma szans, by była to Tanya McQuoid. Mimo że widzowie postrzegali bohaterkę Jennifer Coolidge, jako osobę spajającą serial, showrunner był innego zdania. Według White'a, śmierć Tanyi była w planach od długiego czasu:

Pod koniec poprzedniego sezonu Tanya siedzi z Gregiem i rozmawia o problemach zdrowotnych. Mówi mu: Przez lata przeszłam wiele terapii, śmierć to jedyne doświadczenie, którego nie próbowałam. Pomyślałem, że fajnie byłoby przywrócić Tanyę – dlatego, że jest wspaniałą postacią, ale też dlatego, że to może być dla niej podróż ku śmierci. Nie żebym naprawdę chciał zabić Tanyę (...), ale czułem, że jedziemy do Włoch, a ona jest taką divą – archetypem kobiety o wiele większym niż życie. Czułem, że powinniśmy wymyślić dla Tanyi jej własny, operowy finał.

Kto zamiast bohaterki granej przez Jennifer Coolidge może powrócić w 3. sezonie Białego Lotosu?

Z masakry na jachcie ocalały dwie osoby. Cały i zdrowy jest również mąż Tanyi, Greg, który prawdopodobnie stał za całym planem uśmiercenia milionerki. Otwartą kwestią pozostaje to, czy faktycznie udało mu się dostać spadek po żonie. Żywa z Sycylii wydostaje się także Portia – zgodnie z "radą" Jacka rusza wprost na lotnisko w Katanii, gdzie od Albiego dowiaduje się o tragicznych wydarzeniach na jachcie. Istnieje możliwość, że dziewczyna postanowi jednak odkryć, co właściwie przytrafiło się jej szefowej.

Mike White:

Możliwe, że Portia jest na tyle przerażona, że po prostu zostawi tę sprawę w spokoju. Jednak fakt, że wszyscy ci faceci zginęli na łodzi, sprawia, że przydałby się ktoś, kto wyśledzi udział Grega w całej intrydze.

W innej wypowiedzi showrunner żartował na temat powrotu jednego z przedstawicieli rodu Di Grasso:

Kto wie, może będzie taki sezon Białego Lotosu, w którym Dominic przyjedzie z żoną i będzie starał się naprawić swoje małżeństwo!

Biorąc pod uwagę, że głos żony Doma w 2. sezonie nagrywała Laura Dern, taki obrót wydarzeń byłby całkiem pożądany.

Data premiery Białego Lotosu 3

W tym momencie nie została ogłoszona nawet orientacyjna data premiery 3. sezonu serialu. Biorąc pod uwagę, że sezon 1. pojawił się latem 2021 roku, a drugi jesienią 2022, istnieje pewna szansa, że sezon 3. zadebiutuje jeszcze w 2023 roku. Twórcy musieliby się jednak naprawdę pospieszyć.

