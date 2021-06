Biden wstrzymuje odwierty naftowe w Arktyce

Kolejna decyzja Trumpa odwołana przez aktualnego prezydenta USA.

Ostoja dzikiej przyrody, Arctic National Wildlife Refuge, od lat jest polem bitwy dla przemysłowców i ekologów. Ekosystem o powierzchni 19,2 miliona akrów znajduje się na ogromnych rezerwach gazu i ropy, ale jest również domem dla rzadkich populacji niedźwiedzi polarnych i reniferów tundrowych.

Długa walka o los rezerwatu przybrała nieco inny obrót we wtorek. Urząd Bidena ogłosił, że ​​zawiesza odwierty gazu i ropy naftowej i zbada sprawę zgodnie z ustawą o polityce ekologicznej państwa. To znaczące odwrócenie polityki poprzedniej administracji Donalda Trumpa. 19 stycznia, w ostatnim dniu urzędowania były prezydent udostępnił 430 tysięcy akrów Arctic National Wildlife Refuge do odwiertów w ramach programu leasingu ropy i gazu na równinach przybrzeżnych. Joe Biden zaczął działać przeciwko zarządzeniu już następnego dnia. Ellen Montgomery, dyrektor ds. kampanii Environment America, powiedziała:

Dzięki działaniom prezydenta Bidena od stycznia i dziś, karibu i niedźwiedzie polarne mogą żyć niezakłócone ciężkim sprzętem, drogami i zanieczyszczeniami z operacji wiertniczych.

W kwietniu Biden zobowiązał również USA do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50%-52% do 2030 roku.

Źródło: cnet.com