Biedronka: 70% rabatu na drugi produkt AGD

Znana sieć sklepów wielokrotnie zaskakiwała nas wyjątkowymi ofertami. Tym razem mamy szansę zdobyć pożądany produkt z kategorii AGD nawet 70% taniej! Jakiego sprzętu dotyczy promocja? Sprawdzamy szczegóły.

Artykuły AGD i narzędzia kuchenne są niemal niezastąpione w każdym domu. Funkcjonalność, a tym samym wygoda i nowe możliwości to synonimy dobrze wyposażonej kuchni. Biedronka przygotowała dla nas niecodzienną akcję promocyjną, która uprawnia do rabatów sięgających 70%. Jedyne o czym warto pamiętać, to o okazaniu karty lojalnościowej Moja Biedronka! Oto szczegóły oraz zasady.

Zasady

Z wyjątkowych rabatów możemy skorzystać przy zakupie co najmniej dwóch produktów z kategorii artykuły i AGD dla kuchni (maksymalnie pięć produktów objętych rabatem w jednym dniu). Przy kasie zostanie naliczona 70% zniżka na tańszą pozycję w koszyku. Zważając na wysokie zniżki, akcja jest ograniczona w czasie - rozpoczyna się już dziś, 09.05 i potrwa wyłącznie do 11.05. Listę produktów wyłączonych z rabatów oraz szczegóły znajdziesz tu.

Zobacz również:

Przedstawiamy jedne z najbardziej pożądanych produktów, które są aktualnie dostępne w sklepach sieci Biedronka!

Wyciskarka wolnoobrotowa BSO-01M

Cena: 249 zł

Blender ręczny 1000 W

Cena: 89,90 zł

Ekspres ciśnieniowy do kawy MKW-06

Cena: 299 zł

Polowanie na okazję, czas - start!

Może zainteresować Cię również Lidl: wyjątkowa oferta zniżkowa na produkty PARKSIDE.